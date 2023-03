Video: el inicio del mortal ataque en escuela de EE.UU y el mensaje de despedida

Internacionales Una mujer mató a tiros a tres chicos y tres adultos en una primaria de EEUU

La Policía de Nashville difundió imágenes de cámaras de seguridad que muestran la llegada de la autora del tiroteo a la escuela The Covenant School. El sospechoso fue identificado como Audrey Hale y mató a seis personas.El video comienza con una cámara exterior que muestra a Hale conduciendo su vehículo en el estacionamiento compartido de la escuela y la Iglesia Presbiteriana Covenant, minutos antes de las 10 de la mañana. Estaciona su auto justo fuera del alcance de las cámaras y se acerca al edificio.

Un ataque planeado

El mensaje que dejó

89 tiroteos escolares en lo que va del año

Pedido de prohibición

La grabación difundida salta a una cámara interior, apuntando a una de las entradas de la escuela. Hale se acerca y dispara rompiendo las puertas de doble cristal.Aproximadamente a las 10:11, Hale ingresa y se sitúa a la vista de la cámara, apuntando con un rifle semiautomático.El sospechoso llevaba un chaleco negro sobre una camiseta blanca, pantalones de camuflaje y una gorra de béisbol roja al revés.Hale había dibujado mapas detallados de la escuela, incluidos los puntos de entrada al edificio y la vigilancia. También dejó un “manifiesto” y otros escritos que los investigadores están examinando, dijo a la prensa el jefe de policía John Drake.El sospechoso estaba “preparada para un enfrentamiento con las fuerzas del orden”, declaró Drake a los periodistas tras el último estallido de violencia armada en Estados Unidos.En una entrevista con NBC News, el oficial dijo que Hale probablemente estaba planeando un ataque más amplio, ya que el manifiesto “indica que iba a haber tiroteos en múltiples lugares, y la escuela era uno de ellos”.Hale entró en The Covenant School, una academia cristiana, por una entrada lateral, y disparó a través de una puerta, efectuando múltiples disparos mientras avanzaba por el edificio, según la policía.Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Dieckhaus, Hallie Scruggs y William Kinney, todos de 8 o 9 años, y los adultos Cynthia Peak (61); Mike Hill (61) y Katherine Koonce (60), quien figura como directora de la escuela en el sitio web de la academia.El atacante, que fue descrito por las autoridades como transgénero, no tenía antecedentes penales.La autora de la matanza de ayer en una escuela de Nashville, Estados Unidos, que terminó con tres niños y tres adultos asesinados, envió un mensaje de despedida en el que avisaba que probablemente fuera su último día de vida, aunque no explicó los motivos por los que planeaba abrir fuego en su antiguo colegio.“Esto es básicamente una nota de despedida. Espero morir hoy. Probablemente, sabrás de mí después de que muera”, sostiene Audrey Hale en la nota que le dejó a su compañera de básquet, Averianna Patton, a las 9.57 de la mañana, minutos antes de entrar a la escuela y abrir fuego. “Este es mi último adiós, los amo. Nos volveremos a ver en otra vida”, agregó Hale, según reprodujo la agencia de noticias Ansa.En lo que va de año se han producido 129 tiroteos masivos -definidos como incidentes en los que cuatro o más personas fueron tiroteadas o asesinadas-, según datos del Gun Violence Archive.Ha habido 89 tiroteos escolares -definidos como cualquier incidente en el que se descarga un arma en la propiedad de la escuela- en Estados Unidos en 2023, según la Base de Datos de Tiroteos en Escuelas K-12, un sitio web fundado por el investigador David Riedman. El año pasado se produjeron 303 incidentes de este tipo, la cifra más alta de todos los años de la base de datos, que se remonta a 1970.Los llamamientos de Biden para que el Congreso restablezca la prohibición nacional de los fusiles de asalto, que existió entre 1994 y 2004, se han topado con la oposición de los republicanos, defensores acérrimos del derecho constitucional a portar armas y que cuentan con una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes desde enero.El estancamiento en Washington se ha producido a pesar de la indignación pública por masacres de alto perfil como la de la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, cuando murieron 26 personas, entre ellas 20 niños.El asesinato en 2018 de 14 estudiantes y tres miembros del personal en Parkland, Florida, impulsó un movimiento nacional, liderado por jóvenes, para exigir controles de armas más estrictos, pero no logró impulsar una acción significativa en el Congreso. Fuente: (Los Andes-La Nación)