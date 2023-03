26 personas perdieron la vida en Estados Unidos a raíz de un tornado

Internacionales Ya son 15 los muertos por el terremoto ocurrido en Ecuador y Perú

El número de fallecidos por los tornados del viernes en Mississippi y en Alabama, en el sur de Estados Unidos, aumentó a 26, informaron este sábado las autoridades.Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha en los condados de Sharkey y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson, la capital del estado, precisó la Agencia de Gestión de Emergencias de Mississippi, según ABC.El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado causó daños a unas kilómetros al noreste de Jackson, Mississippi. Las localidades rurales de Silver City y Rolling Fork reportaron destrucción mientras el tornado avanzaba hacia el noreste a 113 kph sin debilitarse, avanzando hacia Alabama a través de localidades como Winona y Amory durante la noche.La forense del condado de Sharkey, Angelia Easton, dijo que 23 personas murieron a causa del tornado en Mississippi. Rolling Fork se encuentra en el condado de Sharkey.ABC News informó el sábado temprano otras seis muertes, incluidas tres en el condado de Carroll, dos en el condado de Monroe y una en el condado de Humphreys, citando a los forenses del condado y a un policía de la Patrulla de Carreteras de Mississippi.El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta cuando azotaba la tormenta que no se anduvo con rodeos: “Para proteger su vida, ¡CUBRIRSE AHORA!”“Estás en una situación que pone en peligro tu vida”, advirtió. “Los escombros que vuelan pueden ser mortales para quienes quedan atrapados sin refugio. Las casas móviles serán destruidas. Es probable que se produzcan daños considerables en viviendas, negocios y vehículos, y es posible que se produzca una destrucción total”.Cornel Knight le dijo a The Associated Press que él, su esposa y su hija de 3 años estaban en la casa de un pariente en Rolling Fork cuando ocurrió el tornado. Dijo que el cielo estaba oscuro pero que “se podía ver la dirección de cada transformador que explotaba”.Aseguró que estaba “inquietantemente tranquilo” mientras eso sucedía. Knight dijo que observó desde una puerta hasta que el tornado estuvo, estimó, a menos de una milla de distancia. Luego les dijo a todos en la casa que se refugiaran en un pasillo.Contó que el tornado golpeó la casa de otro familiar a través de un amplio campo de maíz desde donde él estaba. Una pared en esa casa se derrumbó y atrapó a varias personas adentro. Cuando Knight habló con AP por teléfono, dijo que podía ver las luces de los vehículos de emergencia en la casa parcialmente derrumbada.El alcalde de Rolling Fork, Eldridge Walker, le dijo al canal WLBT-TV que no pudo salir de su casa dañada poco después del paso del tornado porque las líneas eléctricas estaban caídas. Dijo que los servicios de emergencia estaban tratando de llevar a las personas heridas a los hospitales. No supo de inmediato cuántas personas habían resultado heridas.El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, dijo en una publicación de Twitter el viernes por la noche que los equipos de búsqueda y rescate estaban activos y que las autoridades estaban enviando más ambulancias y recursos de emergencia a los afectados.“Muchos en MS Delta necesitan su oración y la protección de Dios esta noche”, decía la publicación. “¡Mira los informes meteorológicos y mantente cauteloso durante la noche, Mississippi!”“Las imágenes de todo Mississippi son desgarradoras. Si bien todavía estamos evaluando el alcance total de los daños, sabemos que muchos de nuestros conciudadanos no solo están afligidos por familiares y amigos, sino que también han perdido sus hogares y negocios”, apuntó Biden en un comunicado.Los meteorólogos vieron un gran riesgo de tornado para la región en general, no para el área específica, con hasta una semana de anticipación.