Tik Tok quedó al borde de ser prohibida en Estados Unidos

El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS en inglés), es un grupo de trabajo federal de varias agencias que supervisa los riesgos de seguridad nacional en las inversiones transfronterizas. Los integrantes del grupo realizaron un informe en donde denuncian el riesgo que supone Tik Tok para la seguridad interior y le demandaron al gobierno federal que arbitre las acciones para que la compañía china se deshaga de la misma, según el Wall Street Journal.



La controversia entre la plataforma de capitales chinos y el gobierno norteamericano data de 2020. Estados Unidos considera que la aplicación para compartir videos, puede ser —o estaría siendo— usada por Beijing como una herramienta de espionaje, así como para influir políticamente.



El expresidente Donald Trump intentó prohibirla antes de que un tribunal anulara la orden, ahora bajo la administración Biden, los republicanos han criticado a los demócratas por ser condescendientes con la aplicación propiedad de ByteDance. La escalada de tensiones ha llevado a la Casa Blanca a adoptar posiciones cada vez más duras. La última: amenazar con prohibir Tik Tok en EE.UU donde posee 100 millones de usuarios.



Los norteamericanos no son el único país que sospecha de TikTok. La aplicación también se enfrenta a un escrutinio del mismo tenor en Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea.



Por su parte TikTok dijo que eliminar a los propietarios chinos, no tiene relación con la seguridad nacional de EE.UU. “Si proteger la seguridad nacional es el objetivo, la desinversión no resuelve el problema: un cambio en la propiedad no impondría nuevas restricciones en los flujos de datos o el acceso. La mejor manera de abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional es con la protección transparente de los datos y sistemas de los usuarios basada en los EE. UU.”, declaró la portavoz de TikTok, Brooke Oberwetter, en un comunicado al que accedió Reuters.



Está previsto que el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, testifique sobre cuestiones relacionadas con la seguridad ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara el jueves 23 de marzo.



Tik Tok en números

60% de las acciones de ByteDance son propiedad de inversores globales.

20% de las acciones de ByteDance son propiedad de los empleados.

20% de las acciones de ByteDance son propiedad de sus fundadores. Las acciones de Zhang Yiming, el CEO de ByteDance, Liang Rubo, y otros que fundaron la compañía en Beijing en 2012, tienen derechos de voto importantes.



100 millones son los usuarios que TikTok tiene en EE.UU.



Más de 30 son los estados de EE.UU que han prohibido la descarga de TikTok en dispositivos de funcionarios gubernamentales.



$1500 millones de dólares: Es la inversión que Tik Tok se comprometió a realizar en un programa para proteger los datos y el contenido de los usuarios estadounidenses del acceso o la influencia del gobierno chino. El plan bloquearía las operaciones estadounidenses, almacenando todos los datos dentro de las fronteras estadounidenses. La infraestructura estaría monitoreada por el gigante tecnológico estadounidense Oracle con la capacidad de acceder al código algorítmico de la compañía y señalar problemas a los inspectores gubernamentales.