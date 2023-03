Niña fue hallada muerta en un bosque y dos de sus amigas confesaron el crimen

Dos chicas de 12 y 13 años confesaron haber matado a cuchilladas a otra de 12 años en el oeste de Alemania, informó la policía local, caso que conmociona al país. La víctima, llamada Luise, fue dada por desaparecida el pasado sábado, cuando no regresó a su casa en la ciudad de Freudenberg, en Renania del Norte-Westfalia.La niña, que se encontraba presuntamente en la casa de una amiga, no regresó a su hogar dentro del horario convenido y sus padres alertaron a la policía. Bomberos y perros rastreadores comenzaron una gran búsqueda cerca de la frontera del estado de Renania Palatinado inmediatamente después del aviso.Las fuerzas de seguridad asumieron inicialmente que la niña se había perdido. Sin embargo, poco después de iniciada la búsqueda, su cuerpo fue hallado en una zona boscosas., detalló el fiscal de Coblenza, Mario Mannweiler, tras el hallazgo.Las autoras del homicidio fueron en principio interrogadas por uniformados y proporcionaron información valiosa para la investigación.Los investigadores, que se presume podría ser un cuchillo pequeño o incluso una lima para uñas, precisó Mannweiler. No hay evidencia tampoco de que alguien más estuviera involucrado o que hubiera habido una agresión sexual., agregó el fiscal, que no dio más detalles sobre las adolescentes ya que, al tener menos de 14 años,penalmente por sus acciones en Alemania. “Este es un evento impactante y un caso especial. Luise fue víctima de un crimen violento”, finalizó.Según consignó DW, las chicas de 12 y 13 años fueron entregadas al cuidado de la oficina de bienestar juvenil, quienes decidirán cómo proceder.Mannweiler aclaró que el motivo que tendría un niño para cometer un acto de estas características podría “no ser evidente para un adulto”. En vista de las muchas puñaladas que recibió la víctima, es probable que “algunas emociones hayan jugado un papel”.. El medio alemán BILD aseguró que existió una disputa entre las tres chicas -también mencionada como una “discusión trivial”- que derivó en el ataque mortal.