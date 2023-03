La NASA detectó un asteroide que tiene “una probabilidad” de impactar la Tierra

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) afirmó haber detectado un pequeño asteroide que tiene una muy baja probabilidad de impactar contra la Tierra en 2046. De acuerdo a lo expuesto en Twitter por Asteroid Watch, perteneciente a la agencia especial, se lo identificó como 2023 DW.



“Hemos estado rastreando un nuevo asteroide llamado 2023 DW que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar la Tierra en 2046. A menudo, cuando se descubren nuevos objetos por primera vez, se necesitan semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir sus órbitas en el futuro”, explicó la NASA.



Según divulgó el sitio Eyes on Asteroids (Ojos en los Asteroides), también manejado por la agencia gubernamental estadounidense, el asteroide mide unos 49.29 metros de diámetro, el tamaño similar al que tiene una pileta de tipo olímpica.



Con respecto a su trayectoria, expertos determinaron que tarda 271 días en completar una órbita solar, y su distancia más cercana al Sol será de 0.49 Unidades Astronómicas, es decir, un aproximado de 75 millones de kilómetros. La pregunta más importante es, sin embargo, cuándo podría colisionar.



La fecha exacta del impacto, precisó la NASA, sería el 14 de febrero de 2046, mismo día en el que se celebra la festividad de San Valentín.



Precedente

Un asteroide del tamaño de un camión también pasó cerca de la tierra a finales del mes de enero, en lo que se trató de uno de los acercamientos más próximos jamás registrados, consignó la agencia espacial estadounidense, que enfatizó en que, aún así, no representó ningún peligro.



Fue descubierto desde un observatorio en Crimea por el astrónomo aficionado Gennadiy Borisov, quien previamente vio un cometa interestelar en 2019. Luego se realizaron decenas de avistamientos en observatorios de todo el mundo.



El asteroide 2023 BU pasó por el extremo austral de América del Sur alrededor de las 21.27 (hora de la Argentina) a solo 3600 kilómetros de la Tierra, mucho más cerca que otros satélites geoestacionarios que orbitan el planeta que habitamos.



Tal y como ocurre en el caso más reciente, no hubo riesgo de colisión. Y aún si lo hubiese habido, el asteroide, que mide entre 3,5 y 8,5 metros de ancho, se desintegraría en gran medida en la atmósfera de la Tierra, lo que podría dar como resultado solo unos pocos meteoritos pequeños.



“A pesar de las muy pocas observaciones, fue capaz de predecir que el asteroide se acercaría extraordinariamente a la Tierra”, dijo Davide Farnocchia, quien ayudó a desarrollar el sistema Scout. “De hecho, este es uno de los acercamientos conocidos más próximos de un objeto a la Tierra jamás registrado”, celebró.

