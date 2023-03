Colapsó estacionamiento y tres autos cayeron a un patio de comidas en Brasil

En Osaco, en el Gran San Pablo, colapsó el estacionamiento de un shopping que estaba en la terraza del edificio y tres autos cayeron en el piso de abajo donde se encuentra el patio de comidas.La secuencia quedó registrada en dos videos. En el primero se ve desde arriba, tomado de una cámara de seguridad, cómo en el suelo del estacionamiento se produce un cráter, que se lleva con él a tres de los cuatro vehículos que estaban estacionados.En el segundo, filmado por una persona que estaba en el shopping, se aprecia lo sucedido desde abajo y cómo salen todos corriendo tras el colapso.

En ese video, tomado desde el patio de comidas, se ve que unos segundos antes el techo empieza a soltar un polvo blanco y agua. Por esa razón, la zona había sido aislada. También se observa a un empleado del lugar que pasa justo por el lugar con un carro y sale corriendo justo antes del derrumbe.El cuerpo de Bomberos explicó que no hubo víctimas gracias a que el patio de comidas del shopping se encontraba liberado a causa de ese goteo. Tras el derrumbe, el shopping fue clausurado."La gotera caía cada vez más fuerte y de pronto todo cedió. La gente empezó a correr dejando sus cosas atrás. Había mucha desesperación", dijo Ana Luiza Lima, de 15 años.El hecho ocurrió en el Osasco Plaza Shopping, en las afueras de San Pablo, en Brasil. Y sucedió en un horario en el que el centro comercial estaba abierto. Por eso suena increíble que no se hayan producido heridas en los presentes.Aunque esta vez la tragedia pasó muy cerca, en ese mismo lugar, en 1996, una fuga de gas y una potente explosión mató a 46 personas e hirió a otras 372. Fue también en el patio de comidas y en horario del almuerzo.Por entonces, se explicó que el gas se filtró dentro del establecimiento durante un mes, llenando todo el espacio subterráneo y combinándose con el oxígeno antes de la explosión. Por lo ocurrido, la Justicia de San Pablo condenó a cinco personas, aunque todas fueron absueltas por falta de pruebas."Se escuchó un crujido antes de la caída y después todo se desplomó", explicó la Alcaldía de Osasco a través de un informe en el que señalaron que la losa, instalada hace diez años, no pudo soportar el peso de los automóviles. También confirmaron que en el estacionamiento se estaban llevando a cabo obras de ampliación.Por su parte, el alcalde del lugar, Rogério Lins, informó que se le había revocado la licencia de funcionamiento al centro comercial: "Es un shopping totalmente prohibido. Defensa Civil. GCM, SAMU, Crea-SP, Policía Científica, Policía Civil y Policía Militar seguirán todo cada paso".Además, dijo que exigirán "un informe técnico integral de la estructura del edificio" y advirtió que "el ayuntamiento tomará todas las medidas que correspondan y sean necesarias".Por su parte, las autoridades que trabajaron en el lugar no descartan que pueden producirse nuevos derrumbes en otros sectores del centro comercial, por lo que equipos técnicos se encuentran supervisando las instalaciones."La gerencia sigue comprometida y brindará el apoyo necesario a los comerciantes y asiduos para volver a la normalidad", precisó luego la administración del centro comercial a través de un comunicado.