Encontraron más de 100 niños y 200 adultos dentro de un trailer en México

#Comunicado ??| @INAMI_mx, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, rescató anoche a 343 migrantes extranjeros que se encontraban en la caja de un tráiler abandonado en la carretera Cosamaloapan-La Tinaja, Veracruz. https://t.co/v25bSBNb8W pic.twitter.com/JGhWOlbvkp — INM (@INAMI_mx) March 6, 2023

Más de 300 migrantes centroamericanos, entre ellos más de 100 niños, fueron encontrados hacinados al interior de un trailer abandonado en México. Las autoridades mexicanas indicaron que en el caso de los niños se trata de menores no acompañados provenientes de Guatemala.Los migrantes portaban brazaletes de colores, que según las autoridades mexicanas es un medio de identificación que usan los traficantes de personas.Un camión con 343 migrantes centroamericanos fue localizado la noche del domingo en una ruta en el estado de Veracruz, al sureste de la capital mexicana. El camión había sido abandonado y las autoridades no encontraron al conductor del vehículo, pero detectaron la presencia de personas al interior de la caja.Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) precisaron que había 212 adultos provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador; 103 niños en su mayoría de Guatemala; y 28 personas “que conforman varios núcleos familiares y originarios de Guatemala y El Salvador”."Las personas migrantes extranjeras…portaban brazaletes de colores como medio de identificación", explica la autoridad migratoria en un comunicado. Las pulseras suelen ser entregadas por traficantes de personas que transportas a migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos.Según el INM, el camión tenía doble piso de estructuras metálicas y ventiladores en la parte baja, así como aperturas de ventilación en el techo.Los niños que viajaban solos ahora están bajo la tutela de las autoridades de Veracruz. Mientras que los adultos deberán presentarse ante el INM.Los casos de migrantes abandonados al interior de camiones ocurren con una frecuencia casi semanal. Las medidas que buscan desalentar la llegada de migrantes a Estados Unidos no frenan la necesidad de miles de personas de buscar mejor condiciones de vida afuera de sus países de origen.La semana pasada, el INM informó sobre la detención de 136 migrantes que eran transportados en un camión sin ventilación. En el grupo había 10 niños que viajaban solos. Además, hace unos días comenzaron a salir dos caravanas de migrantes con rumbo a Estados Unidos. Unos dos mil migrantes integran ambas caravanas que son una alternativa para los migrantes ante el peligro de cruzar la frontera solos y estar expuestos a traficantes de personas.