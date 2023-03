Impresionante video: conductor murió tras chocar contra un peaje a 220 km/h

Un impresionante choque ocurrió en las últimas horas en Chile cuando un automovilista murió tras impactar de lleno contra la protección de un peaje a 220 kilómetros por hora.El choque ocurrió en la localidad de Purranque y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar que muestran que cerca de las 10 de la mañana un vehículo quiere ingresar a alta velocidad a la cabina de peaje, pero no logra maniobrar y colisiona contra la protección.En la secuencia se observa como el auto Ford Modelo Territory sale volando por los aires, estalla y cae detrás del guardarraíl. Tanto el motor como otros elementos del vehículo quedaron esparcidos por toda la autopista.La víctima es un joven de 21 años y por el momento no se sabe si conducía alcoholizado. Las primeras pericias no indicaron que el auto tuviera algún desperfecto motivo por el cual informaron que el choque se produjo por manejar a alta velocidad.“Justo iba pasando por ese lugar porque trabajo en Puerto Varas (región de Los Lagos). Este joven venía desde Osorno hacia dirección Puerto Montt, y chocó con una barrera que es de un peaje troncal que queda en Purranque", declaró un testigo.Alejandro, testigo del hecho, señaló que el automovilista “chocó con la barrera de cemento, se pegó como unos trompos y de ahí pegó contra otra pared de cemento, en lo cual el fue eyectado del vehículo, quedando fuera. El auto quedó destrozado; el motor saltó a 70 metros, y varias piezas en realidad, las puertas y todo”.Cristian Yáñez, abogado de la Sociedad Los Lagos, concesionaria que está a cargo del tramo desde Río Bueno hasta Puerto Montt, comunicó cómo ocurrió el accidente: “Ingresa a gran velocidad al área de peaje, colisionando en forma frontal con la isleta (estructura) de hormigón de ingreso de las vías, produciendo daños de gran consideración al vehículo. Se desconoce el hecho de por qué el vehículo ingresó a gran velocidad al área, la cual se encuentra señalizada con restricción de velocidad mediante letreros, tachas. Las condiciones de clima eran óptimas”.En el lugar trabajaron Carabineros de Chile, ambulancias, Bomberos, y personal de rescate tras la activación del protocolo de accidente y personal de emergencia. Fuente: (NA)