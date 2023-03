Lacalle Pou anunció rebajas de impuestos y mayor apertura comercial al mundo

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, compareció este jueves en Asamblea General para hacer un balance del tercer año de gobierno. Durante su intervención en el Parlamento, el mandatario realizó varios anuncios y repasó los cambios que hubo en distintas áreas del país en 2022.Asimismo, informó que se abrirá en el país un “laboratorio abierto” para el desarrollo de inteligencia artificial y reivindicó resultados económicos alcanzados en los tres años que lleva en el gobierno, pero admitió que hay “mucho por hacer” en materia de seguridad.El mandatario confirmó que planea disponer rebajas al impacto de los impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF, ganancias) y a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS), lo que, según dijo, beneficiará a 63.000 y 20.000 personas, respectivamente.“Estamos en condiciones de proceder a una baja de impuestos, sobre todo a aquellas personas que hacen grandes esfuerzos por sostener económicamente y que generalmente no tienen apoyo integral del Estado por no estar en una situación vulnerable”, explicó.En cuanto al comercio exterior, sostuvo que “hoy Uruguay es un país más abierto al mundo que en marzo de 2020”, cuando él asumió el gobierno, y agregó que los productos uruguayos “pueden competir en los mejores mercados”.“Como comprometimos en la campaña electoral, estamos haciendo todo lo posible para que el país esté más abierto al mundo y alcance a firmar acuerdos comerciales que faciliten el intercambio de bienes y servicios”, subrayó.Lacalle Pou destacó su reciente reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva: “Hablamos de la necesidad de abrirnos al mundo y por supuesto que con la Argentina, Brasil y Paraguay tenemos mucha más espalda”, dijo.“Pero no podemos quedar rehenes de la inmovilidad” que en su opinión afecta al Mercosur, señaló, y postuló “salir de este corsé en una de las regiones más proteccionistas del mundo”.Por otra parte, anunció que se creará en el país “un laboratorio abierto con la empresa Microsoft, con desarrollo de inteligencia artificial e internet de las cosas”, que será “el tercer laboratorio (similar) en el mundo que se instala fuera de Estados Unidos”.El jefe del Estado reivindicó la Ley de Urgente Consideración (LUC), que permitió introducir decenas de reformas a la legislación vigente luego de que fuera aprobada en referendo a fines de marzo de 2022.“Esa ley fue puntapié inicial de dos reformas impostergables: la de la seguridad social y la transformación educativa”, sostuvo.Asimismo, Lacalle Pou aseguró que “en 2022 hubo récord de personas que dejaron de estar en la informalidad, récord de proyectos de inversiones, récord de exportaciones y bajó la tasa de desempleo, llegando aun a registros menores que los de fin de 2019”.En otro tramo del discurso calificó de “necesaria y urgente” a la reforma previsional que impulsa, destinada a introducir modificaciones en el sistema mixto que rige en el país, y que está bajo consideración en el Parlamento, aunque todavía sin consenso dentro de la coalición oficialista.Además, remarcó que la seguridad ciudadana “sigue siendo un tema importante en la vida de los uruguayos”, porque “si bien” los indicadores “han mejorado sensiblemente” en el tiempo que lleva en el gobierno, “queda mucho por hacer”.“Debemos reconocer que el delito de homicidio ha sido el más complejo en la lucha contra la inseguridad y es el que más nos ha costado y al que más nos tenemos que dedicar”, aunque “sin perjuicio de eso, estamos un 2,8% más bajo que en 2019”, señaló.