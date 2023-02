Argentina atropellada en Cancún recibió el alta tras dos meses de internación

El accidente, el drama

Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que permanecía internada desde el 28 de diciembre cuando fue atropellada por un auto que conducía una adolescente de 14 años alcoholizada en Cancún, fue dada de alta y ya comenzó a realizar una rehabilitación para recuperar la movilidad. La noticia fue confirmada este martes por su cuñado, Alejandro Roble."Yésica fue dada de alta y desde ayer un fisioterapeuta comenzó a trabajar con ella ya que se moviliza en una silla de ruedas", contó a la agencia Télam el hombre, quien celebró la recuperación de su familiar.Roble sostuvo que "hace dos meses el panorama de Yésica no era el mejor y ahora, ya está en su vivienda de Cancún con su hermana (Karen). Ahora comenzó con un tratamiento para recuperar la movilidad en sus extremidades, y sabemos que cada vez nos acercamos más al día en que esté nuevamente con nosotros".La joven, que se moviliza en silla de ruedas, recibe asistencia médica y psicológica, deberá continuar con estudios para determinar las secuelas que le dejó el siniestro vial. En tanto, Robles confirmó que "es incierto el regreso hacia Argentina"."El avión sanitario quedó descartado porque ya no es necesario, ahora Cancillería le está ofreciendo traerla en un vuelo comercial, pero igual falta para eso", indicó Robles.La marplatense, que se encontraba en México por cuestiones laborales, fue atropellada el 28 de diciembre del año pasado, alrededor de las 23, por un auto Mercedes Benz cuando circulaba en una moto junto a un amigo. Una adolescente de 14 años en estado de ebriedad estaba al frente del auto de alta gama fue demorada por la Policía, pero a las pocas horas recuperó su libertad.Por las heridas recibidas fue internada en el hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez, en la localidad de Quintana Roo y estuvo en coma farmacológico por varios días. Su acompañante murió en el lugar por el accidente.La noticia trascendió por entonces ya que la joven no contaba con cobertura médica, y la familia inició una campaña para juntar fondos y pagar el tratamiento médico: 25 mil dólares.El 8 de enero, fue intervenida quirúrgicamente: debían reconstruirle la cabeza del fémur de la pierna derecha.Cuatro días más tarde, Samoiloff salió de la terapia intensiva y pudo comenzar a hablar. Sin embargo, días más tarde iba a contraer una infección en la pierna operada que retrasaría su evolución. Se trató de la extremidad derecha, la cual debió ser operada dos veces."Primero le reconstruyeron la cabeza de fémur que estaba quebrada en tres partes y luego la tibia y el peroné donde tuvieron que colocarle tornillos", explicó en su momento, Victoria, una de las amigas de la marplatense.Desde entonces, se abrieron cuentas bancarias para realizar donaciones: en Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff; y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.En México también se abrieron cuentas bancarias: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave: 646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).