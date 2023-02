Terremoto en Turquía causó daños materiales por más 34 mil millones de dólares

La institución financiera aclaró que la estimación de los 34.000 millones de dólares es un monto equivalente al 4% del PIB de ese país en 2021 y no toma en cuenta el costo de la reconstrucción, que se calcula "potencialmente el doble" ni las consecuencias para el crecimiento de Turquía, informaron en un comunicado."Este desastre nos recuerda que Turquía se encuentra en un área de alta actividad sísmica y que es necesario fortalecer la resiliencia de la infraestructura pública y privada. El Banco Mundial se compromete a apoyar los esfuerzos turcos en esa dirección", señaló el director del organismo, Humberto López, en el comunicado, reproducido por AFP.Esta estimación solamente abarca a Turquía y no tiene en cuenta los daños causados por ese sismo en el norte de Siria, una zona especialmente afectada por los terremotos.La última réplica tuvo lugar en la madrugada del lunes en la provincia de Malatya, ubicada al sureste de Turquía, lo cual dejó un muerto y decenas de heridos.El BM indicó que las réplicas, que continúan, amenazan con aumentar los daños y que las estimaciones sobre su impacto aún están en curso.Según la AFAD, la agencia pública turca de gestión de desastres, se registraron unas 10.000 réplicas desde el 6 de febrero, cuando un terremoto de magnitud 7,8 destruyó o dañó severamente más de 170.000 edificios en once provincias del país y afectó también al norte de Siria.En total, los temblores dejaron más de 44.000 muertos en el sur y sureste del país, según el último informe oficial.Las provincias turcas afectadas, entre las más pobres del país, también acogieron a más de 1,7 millones de refugiados sirios, dijo el BM.