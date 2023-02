Grecia sufrió este fin de semana 96 incendios forestales

El mayor incendio se desató en el norte de la península del Peloponeso, unida al continente por el itsmo de Corinto, y requirió la intervención de una aeronave para contener las llamas, precisó hoy el canal nacional ERT, (Elliniki Radiofonía Tileórasi) pionero de la radiotelevisión helénica.



No fueron registrados accidentes fatales de personas por el momento y tampoco se descarta, asimismo, la hipótesis de incendio provocado en esa región del estado europeo.



Por otra parte, los meteorólogos griegos señalan a las difíciles condiciones climáticas que atraviesa el país, donde no hubo lluvias en muchas zonas durante el invierno, consignó la agencia de noticias ANSA.



Según el cuerpo de bomberos local, el incendio que se produjo hoy en una zona forestal en el área de Kyparissia, municipio de Erymanthos Achaia en la periferia del Peloponeso, pudo ser contenido.



Otro incendio se inició a primera hora de la tarde en un área agroforestal, en Vela, municipio de Aegialia, que fue controlado parcialmente tras el rápido accionar de los equipos de extinción.



"Fuerzas terrestres de la brigada de bomberos, que consta de aproximadamente 50 efectivos, con más de 15 vehículos, continúan operando en el lugar para controlar completamente el fuego". Al mismo tiempo, el trabajo de estos cuerpos "es asistido por camiones cisterna y maquinaria de proyectos de autogobierno", amplió el periódico ateniente Ekathimerini.



En otro orden, las fuerzas de extinción de incendios terrestres y aéreas protegidas están operando en el área de Arravonitsa, en Aegialia y en Acaya, poblaciones de zonas montañosas, para controlar el fuego en un área agroforestal.



En la zona trabajan 55 bomberos con dos grupos de departamentos peatonales y 19 vehículos, mientras cuatro aviones de extinción de incendios y un helicóptero realizan continuas descargas de agua.



Según el departamento de bomberos, el fuego, hasta el momento, no amenazaba ninguna zona residencial.