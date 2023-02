Sismo de magnitud 6,1 sacude a una región de Japón

Los principales medios de las prensas japonesas no consignaron sobre posibles daños o lesionados, al menos por el momento.



El sismo se registró a una profundidad de alrededor de 43 kilómetros, informó tras el temblor el Servicio Geológico (USGS) agencia científica y sismológica del gobierno federal de los Estados Unidos.



Un experto advirtió a los residentes "que estén atentos a los terremotos durante aproximadamente una semana", en declaraciones vertidas a la emisora pública NHK (Nippon Hoso Kyokai) empresa de radiodifusión pública de Japón.



Un sismo de magnitud 6,1 sacudió esta mañana la norteña isla japonesa de Hokkaido, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pero no se emitió ninguna advertencia de tsunami.



El movimiento telúrico se produjo a las 22.27 hora local (10.27 hora argentina), y se sintió en las ciudades costeras de Kushiro y Nemuro, según informó la agencia de noticias AFP.



Los principales medios de comunicación japoneses no informaron de víctimas o daños materiales. No obstante, un experto advirtió en la televisión pública NHK que los habitantes debían permanecer vigilantes durante una semana por si se produjeran réplicas.



Los terremotos son habituales en Japón, ubicado en el llamado "Anillo de Fuego", un arco de intensa actividad sísmica que se extiende por el sudeste asiático y la cuenca del Pacífico.



El país cuenta con una estricta regulación en materia de construcción para garantizar que los edificios resistan temblores de gran intensidad y realiza simulacros de emergencia de forma rutinaria para prepararse ante una gran sacudida.