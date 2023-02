Avistan luces en el cielo de Uruguay con movimientos extraños y afectan los GPS

Un trabajador rural de Puntas de Carretero, cerca de Lascano, en Rocha (República Oriental del Uruguay), dijo haber visto luces extrañas en el cielo que se acercaron cuando operaba su tractor y que alteraron el funcionamiento del GPS, lo que se vio reflejado en la pantalla del instrumento instalado en el vehículo.“La experiencia ha sido fea porque se han arrimado feo las luces. Van 10 noches de corrido que las vemos. Las vi muy cerca y me asusté feo. Afecta al GPS y al motor del tractor. Nunca me había pasado”, dijo el trabajador al corresponsal de Subrayado Willan Dialutto.“Eran luces muy raras arriba del pueblo, que formaban un triángulo y era como que se recargaban”, aseguró, y contó que otro compañero de trabajo también las vio.La última noche incluso llamó a la policía y los efectivos que fueron al lugar también vieron esas mismas luces con movimientos extraños en el cielo.“Anoche las vi que bajaban a tierra, llamé a la policía, la policía vino, las vio, vio dos, salieron para la ruta, se fue para la ruta la policía y no las vieron más. Se fue la policía y las volví a ver, cuatro”, contó.El trabajador mostró a Subrayado cómo esas luces afectaron el GPS de su tractor, y cómo el mismo detuvo el motor de un momento a otro, sin causa aparente.En los últimos días se ha reportado el avistamiento de luces en el cielo en varios departamentos del país, por ejemplo, en Paysandú, lo que llevó a que la comisión especial de la Fuerza Aérea que investiga estos hechos dispusiera que sus integrantes se trasladen al lugar para recoger testimonios.Otro trabajador de contó que también vio esas luces y que en el cielo “se entrecruzaban”, formando figuras extrañas.