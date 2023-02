Ya son 25 los fallecidos tras incendios forestales en Chile

El Gobierno de Chile confirmó la muerte de un trabajador forestal que estaba ayudando en las operaciones de extinción de los incendios que afectan el sur de Chile, con lo que suman 25 los fallecidos desde su inicio.



La ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, informó que, durante la jornada del lunes, el trabajador forestal murió después de que un árbol le cayera encima, según 'Bio Bio Chile', citada por la agencia Europa Press.



"Félix Pérez Pereira era trabajador de una empresa privada del ámbito forestal, que en un accidente en el día de ayer falleció producto de un árbol que se derrumbó mientras estaba construyendo cortafuegos", dijo Tohá a la prensa.



Con la muerte del trabajador, subió a 25 el número de fallecidos a causa de los incendios registrados en distintos puntos del país, repartidos en las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.



Asimismo, las autoridades chilenas procedieron a la detención de 38 personas, entre ellas cinco menores de edad y 33 adultos, por su supuesta involucración en los incendios forestales, que ya quemaron más de 425.000 hectáreas.



La ministra Tohá también entregó hoy, en la comuna de Ninhue, 428 kilómetros al sur de Santiago, la primera vivienda transitoria a damnificados de los incendios forestales, según informaron fuentes oficiales.



“Esta vivienda no es como las viviendas de emergencia de antes, hemos logrado mejorarlas. Pero no es definitiva, es para pasar este momento”, explicó la ministra.



Asimismo, Tohá remarcó que la vivienda entregada no es la definitiva y adelantó que desde el Gobierno están trabajando para la creación de nuevos hogares, además de una labor de rehabilitación del terreno que ha sido quemado por los incendios forestales.



“Por eso esta posta (equipo) de hoy es muy importante, porque las brigadas del fuego ya hicieron su trabajo, salvaron las vidas que es lo más importante, ya el equipo que atiende la primera emergencia empieza a dar sus frutos porque estamos entregando una casa de emergencia, ahora ya estamos pensando en la reconstrucción”, señaló la autoridad de Gobierno.



“Como Gobierno de Chile y a nombre de todo el equipo del presidente Boric queremos decirle que hemos estado y vamos a seguir estando con todas las etapas que vienen, para que salgamos de esto”, cerró Tohá.



Según el último informe del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en Chile hay 290 incendios forestales, de los cuales 60 se encuentran en combate y 144 controlados.



Además de los 25 fallecidos, 2.911 personas recibieron atención médica, 324 tuvieron que ser trasladadas a albergues, el total de damnificados asciende a 6.855 y hay 1.513 viviendas destruidas.



Se han enviado en total 234 mensajes de alertas SAE (Sistema de Alerta de Emergencias para celulares), de las cuales se ha registrado sólo uno en las últimas 24 horas.



Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informaron que el 25% de los focos de incendio se originaron de manera intencional, un 72% por desidia humana, mientras que el resto de forma desconocida.



Para controlar la situación, trabajan 273 brigadas de La Corporación Nacional Forestal (Conaf), nueve brigadas de las Fuerzas Armadas, 221 brigadas de empresas forestales y 82 brigadas nocturnas, mientras que hay 1.609 bomberos locales, a los cuales se sumaron 1.602 efectivos de otras localidades.



En el combate al fuego por aire se desplegaron 61 aeronaves de la Conaf, 14 de Senapred, nueve del Estado Mayor y 62 de empresas forestales.



En tanto, en la segunda línea del combate trabajan 2.462 efectivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), 598 efectivos de Carabineros, 493 de la Policía de Investigaciones (PDI) y 144 efectivos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).



Cabe recordar que rige un toque de queda en 28 comunas repartidas en las regiones de Biobío, La Araucanía y Ñuble -las más afectadas por los incendios-, entre la medianoche y las 5 de la mañana.



Respecto a la ayuda internacional, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile confirmaron la llegada de la Fuerza Operacional Conjunta portuguesa, compuesta por 144 personas, entre bomberos y especialistas, además del arribo de 83 bomberos franceses.



Con la llegada de este contingente ya son más de 750 los brigadistas, bomberos, militares y especialistas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Italia, México, Portugal, Francia y Venezuela, que se encuentran en el país colaborando en la lucha contra los incendios forestales.