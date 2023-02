Video: Hallaron dos pitones gigantes en el techo de una casa

Dos serpientes pitones gigantescas aparecieron en el interior de un techo, en la casa de una familia en Malasia, y los equipos de Defensa Civil fueron alertados para lidiar con los animales salvajes dentro del hogar.



Las serpientes eran de aproximadamente cinco metros y causaban ruidos en las vigas de la casa, ubicada en el estado de Pahang. El equipo de rescate esperaba encontrarse con algo que no saliera de lo común, pero se llevaron una sorpresa.



El dueño de la casa se dio cuenta de la presencia de las serpientes al ver la cola de una de ellas saliendo de un orificio del techo de una habitación.

Según se puede ver en las imágenes, los socorristas intentan tirar a las serpientes con un palo de captura. No obstante, se percataron de que tenían cuando se percatan de que tienen mayor peso del esperado, por lo que proceden a golpear y romper el techo.



En ese momento, aparecieron dos enormes serpientes y se comenzaron a escuchar los gritos de asombro de los presentes. Finalmente, lograron capturarlas en una jaula, tras un arduo trabajo.



“Estaba hablando con mi hija en la otra habitación cuando escuchamos el sonido de algo cayendo del techo. Se me puso la piel de gallina después de ver la cola. Inmediatamente informé a los trabajadores de rescate”, dijo el dueño de la propiedad.