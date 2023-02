Estados Unidos derribó otro objeto volador no identificado en Canadá

Una tarea conjunta

Trudeau explicó que éstey había sido derribado sobre Yukón, en el noroeste de Canadá.Tanto aviones canadienses como estadounidenses se apresuraron a rastrear el objeto que, según Trudeau,Trudeau dice que dio la orden y que la comentó con su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden."Las fuerzas canadienses ahora recuperarán y analizarán los restos del objeto", escribió en Twitter.El primer ministro canadiense también agradeció al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), que dijo anteriormente que había estado monitoreando "un objeto aerotransportado de gran altitud" que volaba sobre el norte de Canadá. NORAD lleva a cabo la defensa aérea para EE.UU. y Canadá, detalló laLa Casa Blanca dijo que el objeto había sido rastreado y monitoreado "durante las últimas 24 horas"."Por precaución y por recomendación de sus militares, el presidente Biden y el primer ministro Trudeau autorizaron su desmantelamiento", dijo en un comunicado."Los líderes discutieron la importancia de recuperar el objeto para determinar más detalles sobre su propósito u origen".El Departamento de Defensa de EE.UU., por su parte, confirmó que dos aviones F-22 despegaron de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, y el objeto fue derribado con un misil AIM 9X.El secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, dijo que aunque las autoridades canadienses llevarán a cabo operaciones de recuperación, el FBI "trabajará en estrecha colaboración" con la policía canadiense.No está claro qué es el objeto, pero el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schummer, dijo el domingo que se cree que se trataba de otro globo aunque no especificó si era de China.Su aparición sobre América del Norte se produce solo unos días después de que dos globos que EE.UU. vinculó con Pekín también fueran derribados.El viernes otro objeto fue derribado sobre Alaska por orden del presidente estadounidense Biden.En una breve declaración, el Ejército dijo que las tropas estadounidenses, incluida la Guardia Nacional de Alaska, todavía estaban realizando actividades de búsqueda y recuperación del objeto del viernes en el hielo marino.Dijo que no tenía más detalles sobre las capacidades, el propósito o el origen del objeto, pero confirmó que el FBI está ayudando con la recuperación cerca de la ciudad de Deadhorse en Alaska."Las condiciones climáticas del Ártico, incluida la sensación térmica, la nieve y la luz diurna limitada, son un factor en esta operación, y el personal ajustará las operaciones de recuperación para mantener la seguridad", agregó, y la operación de rescate continuará mientras el clima lo permita.El último incidente se produce una semana después de que el Ejército estadounidense destruyera un globo chino frente a la costa de Carolina del Sur.China ha negado que el globo, que ingresó por primera vez al espacio aéreo estadounidense el 28 de enero, se haya utilizado con fines de espionaje, diciendo que se trataba de un dispositivo meteorológico que se extravió.Sin embargo, Estados Unidos dijo que el globo es parte de una flota de globos de vigilancia que ha sobrevolado los cinco continentes.El incidente del globo ha tensado las relaciones entre Estados Unidos y China, y el secretario de Estado, Antony Blinken, canceló un viaje planeado a Beijing.Funcionarios chinos acusaron el viernes a Estados Unidos de "manipulación política y exageración".En una entrevista el jueves, el presidente Biden defendió su manejo del globo chino y sostuvo que no se trató de "una brecha importante".