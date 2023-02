Video: Explotó una bomba de la Segunda Guerra Mundial en Reino Unido

Un bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó una enorme explosión en la ciudad de Great Yarmouth, Reino Unido. De acuerdo con el informe divulgado por los servicios de emergencia, el incidente ocurrió durante la tarde del viernes, detalló The Guardian.Desde el hallazgo del artefacto, que tuvo lugar el martes cerca del Río Yare, especialistas del ejército intentaron detonar el proyectil de 250 kilos de manera segura. Con ese objetivo, colocaron cordones cerca de dos tuberías de gas, cerraron parte de las carreteras y aconsejaron a los residentes del área quedarse en sus casas.Aún con las medidas de prevención, no fue posible pronosticar lo que ocurriría. Según consignó BBC, usuarios de las redes sociales reportaron haber escuchado un fuerte estruendo y sintieron cómo los edificios en gran parte del distrito británico se sacudían.Minutos después, las Fuerzas Armadas de Reino Unido informaron en Twitter: “Podemos confirmar que la bomba de la Segunda Guerra Mundial en Great Yarmouth se detonó de manera no intencionada. Ocurrió durante el trabajo de combustión lenta para desarmar los explosivos. Les traeremos más información cuando la tengamos”.El asistente del jefe de policía de Norfolk, Nick Davison, sumó en la misma red social: “El dispositivo detonó poco después de que comenzaran los trabajos para desarmarlo. Afortunadamente, todo el personal ha sido contabilizado y las agencias se están uniendo para evaluar los daños en el muro del río”.Varios internautas compartieron imágenes de la devastadora explosión.