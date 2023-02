Hallaron más restos del cuerpo de la mujer mutilada junto a su hijo

Imputaron al hermano y tío de las víctimas

El pedido de un comisario

Hallaron el torso de Giuliana Lara, la mujer de 29 años que fue asesinada junto a su hijo de ocho años en la localidad uruguaya de Paysandú; se trató de la parte mutilada del cuerpo que la fiscal Cecilia Irigoyen había dicho que aún restaba recuperar.Alvez de Almeida precisó que de esta manera pudieron dar por concluido una parte importante de la investigación.En tanto, otros policías se dirigieron a la casa que compartían las víctimas con su homicida en el barrio Municipales I, a fin de poder encontrar otras posibles pruebas.Por su parte, el jefe policial indicó que este sábado, una vez concluida la audiencia en la Sede Penal --en que la jueza de Octavo Turno dispuso la prisión preventiva para Jorge Daniel Lara Ríos por la “presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en concurso formal con un delito de homicidio especialmente agravado por el parentesco-- fue llevado a Jefatura donde le tomaron las huellas y fotografía para anexar a su prontuario.Luego de esa tarea, que demandó unos minutos, el doble homicida fue trasladado hacia la capital del país para ingresar a un recinto carcelario a fin de cumplir la prisión preventiva de 180 días.En la audiencia y posteriormente en una rueda de prensa, las autoridades judiciales indicaron que el hombre no contaba con denuncias radicadas por su hermana, aunque sí hay registro de dos (años 2020 y 2021) que fueron hechas por su por entonces pareja, a quien golpeaba y encerraba. En tanto, al no contarse con confesión del asesino, no se conoce aun qué lo motivó a matar a su hermana y sobrino y luego descartarlos de esa cruel manera.En la noche del domingo, tal vez ante el agotamiento tras varios días de incertidumbre y un caso tan cruel, Alvez de Almeida pidió respeto y respaldó el accionar de los policías a través de un estado de WhatsApp: “Ante los dolorosos e inexplicables días que hemos vivido como sociedad, donde la Policía de Paysandú ha demostrado compromiso y profesionalismo, al aportar indicios y pruebas para el esclarecimiento de los homicidios de Guiliana y Mateo, es que pedimos respeto para nuestros hombres y mujeres policías, que también son padres y madres dedicados. También sentimos dolor”.