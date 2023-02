Registran 10 víctimas fatales por avalanchas en áreas montañosas

Al menos 10 personas murieron a raíz de las avalanchas en zonas de montaña de Austria y Suiza durante los últimos dos días, informaron hoy autoridades locales, quienes registraron decenas de derrumbes durante el fin de semana y exhortaron a los deportistas a extremar precauciones.



En el caso de Suiza, el sábado se localizaron los cuerpos de dos esquiadores, una mujer de 56 años y un hombre de 52, que se encontraban fuera de pista en Graubunden, uno de los 26 cantones helvéticos.



Un tercer compañero salió ileso, según informa la televisión pública local, indicó la agencia de noticias DPA.



Las autoridades de Austria notificaron también la muerte de tres personas de orígenes chino, alemán y neozelandés, esta última de 17 años, todas víctimas de avalanchas ocurridas fuera de las pistas.



También este domingo, fue hallado el cuerpo de un esquiador 62 años, desaparecido en la localidad de Kaunerberg, en el estado del Tirol y otros dos cadáveres en el municipio de Saint Anton am Arlberg, la puerta de entrada a la estación alpina de esquí.



Asimismo, confirmaron el fallecimiento de un hombre de 59 años que fue sepultado cuando manejaba una máquina quitanieves en la región del Tirol.



Sólo el sábado, las autoridades tuvieron constancia de más de 30 avalanchas en el Tirol, según la cadena ORF.



Las autoridades situaron el nivel de alerta en cuatro sobre una escala de cinco, y llamaron a todos los esquiadores a evitar terreno escarpado o potencialmente peligroso, en plena temporada alta de deportes de invierno.



Los servicios de alerta calificaban hoy la situación como peligrosa debido al viento y las nevadas.



En las regiones populares regiones para esquiar, los especialistas del servicio de alerta pidieron precaución a los aficionados a los deportes de invierno.



Sin embargo, el nivel de alerta de cuatro en una escala de cinco no impidió a muchos aventurarse fuera de las pistas señalizadas.



Sólo en el Tirol se registraron el sábado treinta aludes, once de ellos con víctimas mortales.



En los últimos años, en Austria, uno de los principales destinos de deportes de invierno, las avalanchas han causado una media anual de 20 muertes.