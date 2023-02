El mes de febrero no existía en el calendario: por qué dura 28 días y a veces 29

Febrero es el segundo mes del año en el calendario gregoriano, el que se utiliza desde hace más de cuatrocientos años en Italia y en muchos países del mundo.Febrero es también el mes más corto del año: dura 28 días, como en este 2023. No obstante, cada cuatro años, en años bisiestos, su duración es de 29 días, para subsanar un error que de lo contrario acumularía el calendario.El nombre febrero proviene del latín, derivado deque significa "purificar". En el antiguo calendario romano era de hecho el mes destinado a la purificación. Durante este mes se celebraban los, con rituales de purificación.En la antigua Roma, el calendario era un poco diferente al que usamos hoy. Inicialmente contemplaba sólo diez meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre, en función de los ciclos lunares y las estaciones. Tenía seis meses de 30 días y cuatro meses de 31 días. En total duraba 304 días.Los signos del antiguo calendario romano, que comenzaba en marzo y no tenía los meses de enero y febrero, todavía se pueden ver hoy en los nombres de los meses de primavera septiembre, octubre, noviembre y diciembre eran respectivamente el séptimo, el octavo, el noveno y décimo mes del año.Según informa Tito Livio en su libro "Historia de Roma desde su fundación", fue Numa Pompilio, segundo rey de Roma en el período 754 aC - 673 aC, quien introdujo el actual calendario de doce meses. Luego se agregaron los meses de enero (mes dedicado a Jano, el dios de los comienzos) y febrero. Estos dos meses se colocaron al final del año, que continuó iniciando desde el mes primaveral de marzo.El año ahora tenía una duración de 355 días. El 1 de marzo marcaba el comienzo del año, por lo que a julio se le llamó Quintilis (era el quinto mes) y agosto Sextilis (sexto mes). Los meses de septiembre a diciembre todavía llevan la impronta de ese antiguo calendario, porque indican los meses séptimo, octavo, noveno y décimo. Febrero era por tanto, el último mes del año en el antiguo calendario romano.Como hemos visto, los antiguos calendarios romanos duraban menos de los 365 días del año civil actual. El problema es que el año solar tiene una duración de 365 días, 5 horas y 48 minutos, y para evitar un desfase entre los meses y las estaciones, se insertó un mes intercalado (llamado mercedonio) con una duración de 27 días, que se agregó después del 23 de febrero.En cierto modo, fue un anticipo de lo que, de forma mucho más organizada, se haría siglos después con la inclusión de los años bisiestos.En el año 46 AC Julio César introduce una reforma muy importante del calendario, que pasa a ser prácticamente el mismo que todavía usamos hoy (¡nuestro calendario tiene por lo tanto más de dos mil años!). Este calendario fue creado por el astrónomo griego Sosigenes de Alejandría, quien había sido presentado a César por la famosa reina egipcia Cleopatra.A partir de la reforma juliana del calendario, introducida por Julio César en el 46 a. C., se elimina el mes intercalado (Mercedonia) y la duración del año está en consonancia con la del año solar: 365 días. Para remediar el hecho de que el año solar en realidad dura 365 días, 5 horas y 48 minutos, la reforma juliana también introdujo años bisiestos de 366 días, uno cada cuatro años.Febrero se convirtió en el segundo mes del año, con 28 días, que en los años bisiestos se convertía en 29, al igual que hoy. Otra curiosidad es que el mes de julio, hasta entonces el mes de Quintilis (quinto del año) está dedicado a Julio, nombre propio de Julio César.Poco tiempo después, el primer emperador romano, Octavio Augusto, también tendría su propio mes: el mes de agosto, indicóUna importante nueva modificación del calendario tuvo lugar en 1582, con la reforma gregoriana del Papa Gregorio XIII. Hoy en día el calendario que utilizamos es el calendario gregoriano, que ha mantenido prácticamente las mismas características que el juliano, pero añadiendo una corrección importante en los años bisiestos: los años divisibles por cuatro son bisiestos, pero entre los años seculares sólo son bisiestos los divisibles por 400 años.En cambio, la otra gran corrección se refería al mes de octubre de 1582, del que se eliminó diez días, para remediar el error que se había ido acumulando debido a la diferencia entre el año solar y el año juliano.