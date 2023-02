Escalofriante video: un tiburón ataca a niño de ocho años y le muerde el brazo

El video:

A menudo, las aguas de Australia son noticia por ser escenario de ataques de animales marinos a quienes se bañan o entre los que practican algún tipo de deporte acuático. Y esta no fue la excepción.Días atrás, el joven Manni Alam salió con su padre en un viaje de pesca por la isla australiana de Lady Musgrave en la Gran Barrera de Coral, al norte de Brisbane. Luego de nadar un rato, el niño de ocho años decidió regresar al barco en el que lo esperaban su padre Radwan Alam y un amigo, a quienes ansiaba mostrarles la trucha de coral que había atrapado.Sin embargo, este momento feliz se vio interrumpido por un tiburón que atacó a Manni. El niño estaba enseñando a la cámara su pesca cuando fue atacado por el tiburón.Las imágenes difundidas en las redes -con más de 1.7 millones de me gusta en TikTok- muestran cómo el niño esperaba, flotando al lado del barco, a que su padre se acercara con el celular para grabar el pez y, justo cuando lo enseña a la cámara, es sorprendido del lado izquierdo por el tiburón.Enseguida, se escucha gritar a Moe Alsayed, el amigo de la familia, mientras el animal cierra su mandíbula sobre el pecho de Manni. “Fue un shock. Sólo quería enseñarnos la preciosa trucha de coral que había pescado”, declaró a 9News. “Mientras la capturaba este tiburón se abalanzó sobre él”, continuó.Por su parte, el niño narró su versión de los hechos, aún sin poder creer lo que le había ocurrido. “Pesqué esta trucha enorme y sólo quería mostrarla en TikTok. Entré en el agua, estaba sujetándola y, entonces, un tiburón enorme me atacó”, dijo y agregó que la mordida se sintió como un pinchazo en el pecho.Afortunadamente, Manni no resultó herido y el tiburón rápidamente desapareció. A su vez, el niño ha demostrado gran valentía al comentar que este episodio no ha infundado en él miedo y que volverá al agua para continuar buceando y pescando.Su padre agregó al respecto que lo que ocurrió días atrás fue algo que todos los que realizan este tipo de actividades acuáticas saben que puede ocurrir. “Cualquiera que haya buceado sabe que es algo muy común ver tiburones”, dijo y enfatizó en que “son algo muy, muy común”.