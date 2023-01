Hizo un comentario sobre GH en Twitter, lo vio Fiat y le regaló una Toro 0KM

Fiat le regalará una Toro cero kilómetro a un hombre que realizó un comentario en Twitter sobre Gran Hermano Brasil, que comenzó hace pocos días su edición 2023., escribió @Soncini_ el 26 de enero a las 23.20. Once minutos después, a las 23.31, la cuenta oficial de Fiat Brasil le respondió:El usuario respondió sorprendido y desde la marca italiana le confirmaron el regalo:Todo esto ocurrió porque Fiat fue históricamente patrocinador de Gran Hermano Brasil, pero en esta edición ocupó su lugar General Motors. Entonces, la prueba del líder en la que participan los habitantes de la casa no tiene como precio un modelo de Fiat, sino uno de Chevrolet.Curiosamente, el modelo que ganará un participante de Gran Hermano Brasil con la prueba del líder es la Chevrolet Montana. Se trata de la nueva generación de la pick up, que se renovó por completo para competir contra... ¡la Fiat Toro!se puso en contacto con Fiat Argentina para confirmar el regalo. Y, aunque parezca increíble, es cierto: por un comentario de Twitter un hombre se acaba de ganar una Fiat Toro. Sin dudas, se trata de una gran maniobra de marketing.Para sorpresa de muchos televidentes, el auto del desafío fue un Toyota Etios cinco puertas; es decir, uno de los 0 km más accesibles del mercado argentino.La versión en cuestión es la XLS Pack, que se posiciona al tope de la gama del Etios. No se llegó a ver si contaba con caja automática o manual, pero es un hecho que tiene un motor naftero 1.5 litros de 103 caballos de potencia.