El relato de la joven que denunció al futbolista Dani Alves por abuso sexual

La mujer de 23 años que denunció al futbolista brasileño Daniel Alves por un presunto abuso sexual relató cómo fue el hecho que sucedió en la noche del 30 de diciembre en la discoteca Sutton, en Barcelona. La víctima está decidida a continuar con el proceso judicial luego de haber rechazado una indemnización económica.



"Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo", fue una de las frases de la mujer en su declaración del 2 de enero en la Unidad Central de Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra en la comisaría de Les Corts de Barcelona, según publicó el diario español La Vanguardia.



La chica explicó a los Mossos que el defensor de 39 años la encerró en un baño de la zona VIP de la discoteca Sutton en Barcelona y que la violó. Por su parte, Dani Alves negó la acusación ante la jueza Anna Marín.



Según el diario español El Periódico, el encierro en el baño de la discoteca entre Alves y la denunciante duró unos 15 minutos, tal y como se puede comprobar en la grabación de las cámaras de seguridad del establecimiento.



Cuando el jugador terminó, contó la víctima, ella quiso abrir la puerta para salir corriendo, pero Alves le gritó que debía permanecer allí hasta que él abandonara el lugar. La joven relató que se puso tan nerviosa que durante unos minutos no pudo abrir la puerta, hasta que logró salir y reunirse con sus amigas.



De acuerdo con la declaración de la denunciante, ella y sus dos amigas fueron invitadas por unos mexicanos que se encontraban en el sitio junto a Dani Alves. El brasileño las invitó a tomar una copa en su mesa, coqueteó con las tres chicas y se colocó tras la denunciante para susurrarle al oído cosas que ella no entendió porque "debió decirlas en portugués", explicó ante los policías.



Además, la joven contó que Alves se colocó junto a una puerta y le hizo gestos para que se acercara. "Yo no sabía qué había detrás de esa puerta, pensé que habría otra zona VIP", declaró en referencia con la puerta detrás de la cual estaba el baño.



El futbolista finalmente la llevó adentro y cerró la puerta, e inmediatamente la joven le dijo que quería salir, pero el brasileño se negó. Luego, se sentó y tiró de la joven hasta derribarla en el suelo.



La denunciante sostuvo que le pidió que la dejara irse en varias ocasiones, pero Alves la retuvo, la agarró de la cabeza e intentó abusarla. Mientras ella oponía resistencia, el exjugador del Barcelona la golpeó repetidamente y le provocó heridas en la rodilla hasta someterla para violarla. "Me resistí, pero él era mucho más fuerte que yo", apuntó la víctima.



Alves permanece detenido en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 2, a donde fue trasladado por cuestiones de seguridad. Según han informado fuentes penitenciarias, el futbolista brasileño permanecía en el módulo de ingresos de la cárcel Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires desde el pasado viernes, cuando una jueza de Barcelona decretó su ingreso en prisión sin fianza por la acusación.