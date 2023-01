Argentina fallecida en tragedia aérea: revelan falla de seguridad en aeropuerto

Internacionales Se conocieron imágenes del momento en que se estrelló el avión en Nepal

El aeropuerto nepalí recién inaugurado al que trataba de llegar el avión de Yeti Airlines que se estrelló durante el fin de semana no contaba con un sistema de aterrizaje instrumental para guiar a los aeroplanos a la pista, dijo un funcionario el jueves. Expertos en seguridad aérea señalaron que esto es un reflejo del deficiente historial de seguridad aérea del país, aunque la causa del accidente aún no se ha determinado. Las 72 personas que iban a bordo del avión fallecieron en el siniestro.El avión bimotor ATR 72-500 iba desde la capital, Katmandú, a Pokhara, a 200 kilómetros al oeste, cuando se precipitó por un barranco al aproximarse al aeropuerto. El lugar del siniestro está a 1,6 kilómetros de la pista, a una altitud de unos 820 metros.El lunes, el jefe de distrito de Kaski, Tek Bahadur informó que los cuerpos recuperados han sido llevados a la Academia de Ciencias de la Salud de Pokhara, agregando que serán identificados y entregados a sus familiares después de la autopsia.“Un coche fúnebre y una ambulancia están listos para entregar los cuerpos. Los cuerpos de extranjeros, fallecidos de Katmandú y cuerpos no identificados serán enviados a Katmandú”, detalló.Además de nepalíes, viajaban a bordo ciudadanos indios, rusos, coreanos y al menos un pasajero de Irlanda, otro de Francia y una argentina, según han confirmado autoridades aeroportuarias a la agencia ANI. (La Nación)