Se conocieron imágenes del momento en que se estrelló el avión en Nepal

Internacionales Hallan cajas negras del avión que se estrelló y en el que murió una argentina

Nepal: A civilian plane crashed this morning near Pokhara International Airport with 68 passengers and 4 crew members on board.



To comment, follow this link pic.twitter.com/LqKfM7DW37 — AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) January 15, 2023

#WATCH Nepal has begun a national day of mourning for the 68 people who died when a plane crashed approaching Pokhara Airport@CliodhnaRussell reports ??#VMNew pic.twitter.com/WcWU3NM3QD — Virgin Media News (@VirginMediaNews) January 16, 2023

Pokhara - The bodies of crew members, foreigners and unidentified bodies who died in the plane crash of Yeti Airlines will be sent to Kathmandu only tomorrow (Tuesday). pic.twitter.com/wFQlQqkQMg — RB KHADKA (@RBKHADKAKTM) January 16, 2023

Un avión con 72 pasajeros se estrelló en Nepal por causas que aún se desconocen y entre las personas que iban a bordo de la aeronave se encontraba una argentina.La esperanza de encontrar algún sobreviviente entre las 72 personas que iban a bordo del avión (68 pasajeros y 4 miembros de la tripulación) que se estrelló el domingo en Nepal es "nula", declaró a la agencia de noticias AFP un alto funcionario local.Según informó la Asociación de Aviación Civil de Nepal, fueron recuperados 69 cuerpos y 41 identificados, que están siendo entregados a sus familiares en Pokhara. Un equipo forense trabaja en el lugar del siniestro y se dispuso un helicóptero MI 17 para llevar los cadáveres a Katmandú, la capital nepalí.