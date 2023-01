Un alumno le disparó a su maestra, pero ¿puede ser procesado por el ataque?

¿Qué sucede cuando un niño de primer grado le dispara a alguien?

Pocos precedentes

en lo que la policía describió como un tiroteo "intencional". El tiroteo ocurrió en la Primaria Richneck en la ciudad de Newport News, que quedó conmocionada por la naturaleza de los hechos.La maestra, que se llama Abby Zwerner y tiene 25 años, sufrió heridas potencialmente mortales y fue trasladada a un hospital local. Según informó la escuela, la docente se encuentra estable y es capaz de comunicarse con familiares y amigos. La dirección escolar, en tanto, anunció que el centro permanecerá cerrado toda la semana para darles a los estudiantes y sus familias “tiempo para sanar”.La corta edad del sospechoso añadió un giro inesperado a un escenario trágico de por sí. El caso obligó a las autoridades locales, la policía y los expertos en violencia armada a enfrentarse con una pregunta aterradora: ¿Qué sucede cuando un niño de primer grado le dispara a alguien?Cuatro días después, la comunidad de Newport News sigue buscando la respuesta.Legalmente, las autoridades se encuentran en un territorio desconocido.El estudiante podría ser acusado en un tribunal de menores, pero la edad mínima para una sentencia de prisión juvenil es de 11.El niño se encuentra en un centro médico, y el jefe de policía Steve Drew dijo que las autoridades habían consultado al servicio estatal de menores y a las agencias policiales para obtener orientación sobre el caso.En una conferencia de prensa el lunes, las autoridades confirmaron queSu madre lo llevó a la Escuela Primaria Richneck el viernes, mientras el arma estaba escondida en su mochila.Las autoridades no dijeron el lunes si los padres del niño enfrentarían cargos ni aclararon cómo guardaron el arma. Drew calificó la seguridad del artefacto como un "elemento clave" de su investigación.Drew informó quey que se está desarrollando una investigación para determinar los motivos del ataque y la razón por la que el infante llevaba un arma consigo.La ley de Virginia considera un delito menor "dejar imprudentemente un arma de fuego cargada y sin asegurar de tal manera que ponga en peligro la vida o las extremidades de cualquier niño menor de catorce años".Si bien el estatuto tiene por objeto proteger a un niño del daño y no evitar que los menores usen armas de fuego para la violencia, las autoridades pueden tratar de aplicarlo en este caso, explicó Robert Leider, profesor de derecho en la Universidad George Mason.En otro escenario, el estado de Virginia "podría argumentar que fueron las acciones de los padres las que llevaron directamente al tiroteo, y que el niño era demasiado pequeño para atribuirle algún delito independiente", dijo Leider.Si bien la violencia armada en las escuelas estadounidenses ocurre varias veces al año, los atacantes casi nunca son tan jóvenes.según la base de datos de tiroteos escolares K-12. Esos casos representan un pequeño porcentaje de los más de 2.200 tiroteos escolares en la base de datos.David Riedman, el investigador detrás del proyecto, dijo que en el caso de "un niño de 6 años, la única forma en la que obtienen un arma es si la toman de una casa".Uno de los pocos precedentes históricos del tiroteo en Newport News también sacudió al país.En febrero de 2000, un niño de 6 años disparó y mató a su compañero de clase en una escuela primaria de Michigan. Antes de dispararle a Kayla Rolland, de 6 años, el niño le dijo: "No me gustas", contó otro niño que presenció el crimen.Los fiscales concluyeron que no podían acusarlo porque era demasiado joven para tener la intención de matar. En su lugar, imputaron a los adultos de la familia que vivían con él, luego de concluir que el niño había tomado el arma de la residencia de su familia, luego de haber sido robada.El niño fue puesto al cuidado de los servicios de menores. Uno de los miembros de la familia finalmente aceptó la condena, aunque se declaró no culpable de homicidio involuntario.El caso llegó a los titulares nacionales e inspiró al expresidente Bill Clinton a impulsar un paquete de reformas de armas conocido como "Ley de Kayla"."¿Cuántas personas tienen que morir antes de que hagamos algo?", preguntó Clinton a los miembros del Congreso.Más de dos décadas después, Estados Unidos lucha por aprobar una legislación nacional de seguridad de armas, tras cientos de tiroteos en escuelas.Sean Holihan, director legislativo estatal del grupo de prevención de la violencia armada Giffords, dijo que Virginia ya tenía leyes sobre armas para evitar que los padres dejen los artefactos al alcance de los niños."mucho de esto se trata de educar a las personas y tratar de que sean propietarios de armas más responsables", dijo Holihan. "Si vives en una casa con un niño, por el amor de Dios, guarda tu arma".En septiembre de 2021, dos adolescentes de 17 años hirieron de bala a otro estudiante en un colegio de la ciudad.Los tiroteos, en especial en los establecimientos escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 menores y a dos profesoras en la escuela primaria de Uvalde, en Texas., de las cuales la mitad fueron suicidios y la otra mitad accidentales o casos de defensa propia, según el sitio web Gun Violence Archive.