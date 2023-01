Corte Suprema de Brasil investigará a Jair Bolsonaro por el asalto a Brasilia

La fiscalía general de Brasil pidió a la Corte Suprema incluir al ex mandatario Jair Bolsonaro en las investigaciones por los ataques a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero. Tras el pedido, el máximo tribunal decidió incorporarlo en la causa.



El despacho consideró que Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde fines de diciembre, debe ser incluido en la investigación “que busca esclarecer instigación y autoría intelectual de los actos antidemocráticos que resultaron en episodios de vandalismo y violencia en Brasilia”, señala un comunicado de la Procuraduría General de la República.



De acuerdo con el texto, el ex mandatario, que fue derrotado en las urnas por Luiz Inácio Lula da Silva, “realizó incitación pública a la práctica de un crimen” al subir a sus redes sociales un video cuestionando el resultado electoral de octubre.



El video fue publicado el 10 de enero, dos días después de los ataques en la capital, y eliminado el 11 de enero, detalló la Fiscalía. Pese a que el contenido fue divulgado dos días después de la asonada, el subprocurador general, Carlos Frederico Santos, dijo que la conducta de Bolsonaro debe ser igualmente investigada.



“No se niega la existencia de conexión probatoria entre los hechos contenidos en esta petición y el objetivo de la investigación, más amplia en extensión. Por tal motivo, se justifica la investigación global de los hechos practicados antes y después del 8 de enero de 2023 por el acusado”, alegó Santos, citado en el comunicado.



Por otro lado, el ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, afirmó este viernes en una rueda de prensa que hubo una “planificación” de esos ataques perpetrados por miles de manifestantes.



Dino dijo que la planificación de los ataques quedó demostrada por el documento incautado por la Policía en la casa del ex ministro de Justicia Anderson Torres el pasado martes. Ese documento se trata del borrador de decreto que habría permitido a Bolsonaro intervenir la Justicia electoral con el objetivo de revertir el resultado de las elecciones del 30 de octubre, en las que fue derrotado por Lula da Silva.



“El documento configura un elemento fundamental para la comprensión de la causa-efecto. Es un nexo de la relación de los eventos que se inauguran el 30 de octubre y van hasta el 8 de enero. Muestra que no son casos aislados; había una planificación”, dijo. Y agregó que la autoría del decreto no está clara y todavía tiene que ser investigada.



El borrador de decreto preveía la declaración del Estado de defensa (un Estado de excepción) para intervenir el Tribunal Superior Electoral y llevar a cabo una “corrección del proceso electoral presidencial”, según afirma el primer artículo del documento, filtrado por el diario Folha de São Paulo. Este texto fue decomisado el pasado martes durante un registro de la Policía Federal en la casa en Brasilia de Torres, sobre quien pesa una orden de arresto por su supuesta responsabilidad en los asaltos a los palacios del pasado domingo.