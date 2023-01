"Para mí nos cruzamos de carril", dijo una sobreviviente del choque en Uruguay

Mientras aún se espera el resultado de los peritajes de la Policía Científica para determinar las causas y la dinámica del choque frontal entre dos autos que terminó con dos jóvenes argentinas muertas en Punta del Este, en las últimas horas se conoció la declaración de una de las pasajeras de uno de los autos. Se trata del testimonio de Josefina Elissondo (22), que viajaba en el asiento del acompañante delantero del Volkswagen Nivus gris que manejaba Nicolás Rocca (33).“No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos al carril izquierdo porque el volantazo lo dimos para la derecha”, dijo la joven, según el acta de su declaración a la Policía que difundió el diario El País de Uruguay.Elissondo habló con los agentes mientras estaba internada en el Hospital de Maldonado. Según su declaración, ella estaba prestando atención a la ruta y en un momento que se distrajo se dio cuenta que “venía un auto de frente” a ellos.“Ahí ya me despierto en el auto sola con mi amigo y nos estaban sacando del auto particulares”, dijo la joven.El choque ocurrió este miércoles cerca de las 14 en el kilómetro 101 de la Ruta 104, en una curva con subida en la zona de Manantiales, en Uruguay, donde suelen registrarse siniestros viales en temporada.Rocca manejaba el Nivus, en el que viajaba con otras cuatro personas, y que impactó contra el Ford Ka gris oscuro, en el que iban Micaela Trinidad (26) y María Josefina Ferrero (27), ambas víctimas fatales, y otras dos chicas.El resultado preliminar de los peritajes de la Policía Científica arrojó que el Ka, quedó posicionado en el borde derecho en dirección sur.El Nivus, en tanto, quedó en la banquina de lado izquierdo en dirección al sur, pero la zona delantera orientada al norte.La conclusión del perito es que el VW, conducido por Rocca, iba hacia el sur y el Ford, conducido por Trinidad, iba hacia el norte.No obstante, los dichos de Elissondo, el abogado de Rocca, Ignacio Durán, dijo en diálogo con el noticiero Telemundo de Uruguay que su cliente niega haber "invadido el carril" contrario. "Lo dijo antes de quebrarse, porque se puso a llorar. Repite que no invadió ningún carril", dice el defensor del único imputado en la causa.Por eso será clave el informe del departamento de Accidentología de la Policía Científica que deberá analizar el fiscal del caso, Sebastián Robles.La otra novedad en el caso es que la Justicia uruguaya le prohibió la salida del país por 45 días a Rocca, según informaron fuentes judiciales a Clarín.El conductor dio positivo a un test de alcoholemia posterior al accidente, y se encontraba internado en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este. El resultado fue de 0,18, una cifra "leve" pero en Uruguay hay tolerancia cero al alcohol al volante.Todos los involucrados habían estado en un “after” en un country privado pasando La Barra, en el departamento de Maldonado. “Por narraciones de gente que estaba en los lugares, ambos autos salieron del mismo lugar, pero no se sabe en qué momento o cuándo fue que alguno dio vuelta porque quizá iban a buscar a alguien más”, informaron a El País desde la Seccional 12 de la Policía de Maldonado.Además de las dos víctimas fatales, el choque dejó seis heridos, entre ellos: Rocca (internado, estable), Elissondo, Nazarena Sierra (trasladada a Argentina), Camila Palacios, Juan Centeno y Melanie Larraburu (estable).“Tuvieron que operarlo por una contusión en la vejiga que le provocó un sangrado interno”, detalló a Clarín su hermana Mailen.“Está despierto y recién hoy le contaron que fallecieron las chicas. Está muy mal, muy angustiado y lo sedaron un poco para que pueda ir procesando”, asegura.“Estamos viviendo un momento difícil todos. Las chicas que iban en el Ford Ka eran amigas de amigos del grupo de mi hermano, es toda gente que se conocía y acá nadie está buscando culpables”, agregó Mailen.Dice que habló con su hermano y que él no se acuerda de nada. “Ninguno de su auto se acuerda. Fue un segundo y algo completamente inesperado. Estaban contándose un chiste y, seguido a eso, todos tirados en el piso”, comparte.El grupo de Josefina y Micaela estaba en Punta del Este desde el 29 de diciembre, fueron a pasar Año Nuevo y a quedarse algunos días más de vacaciones. Era la primera vez que elegían ese destino turístico.Las dos jóvenes eran populares en redes sociales. Josefina tenía 26.700 seguidores en Instagram. Allí compartía algunas de las fotos que hacía como parte de su trabajo como modelo y también imágenes de viaje a destinos como Miami, Playa del Carmen, Ibiza y San Martín de los Andes.Micaela, quien conducía el Ford Ka, tenía 22.500 seguidores y también solía hacer posteos de sus viajes y de algunas producciones de moda.El miércoles, un hombre que trabaja a dos cuadras de donde ocurrió el accidente habló con este diario sobre lo impactante que resultó el siniestro. "Fue el choque que escuché más fuerte en mi vida. De hecho, personas de otras chacras más lejos también lo escucharon", aseguró.