En EE.UU y Reino Unido predomina la circulación de variante XBB.1.5 del covid

Ómicron es la primera variante del coronavirus que logró expandirse por el mundo en tan solo 4 semanas por la movilidad de las personas entre los países y dentro de sus territorios. Su circulación es exclusiva: ya quedaron atrás Delta, Gamma y otras variantes de preocupación.



Pero durante el año pasado ha ido variando el predominio de los diferentes linajes de Ómicron y sus descendientes que fueron surgiendo a partir de la transmisión del coronavirus entre las personas. Uno de esos descendientes está generando alarma en países como los Estados Unidos y el Reino Unido: se llama Ómicron XBB.1.5.



Ese sublinaje de la variante ya está detrás de uno de cada 25 casos en el Reino Unido, según sugieren los datos de vigilancia de ese país. En tanto, en los Estados Unidos, XBB.1.5 es la responsable de cuatro de cada 10 casos en el país, frente a los dos de cada 10 de hace una semana. En el noreste, en el 75% de los casos confirmados se detecta al sublinaje XBB.1.5.



El linaje XBB es una fusión de los linajes de Ómicron BJ.1 y BA.2.75. El profesor Lawrence Young, virólogo de la Universidad de Warwick en el Reino Unido dijo a MailOnline que la aparición de ese linaje de la variante es una “llamada de atención”. Advirtió que la escalada de casos por ese linaje podría agravar la crisis del Servicio Nacional de Salud, que es la entidad de prestaciones sanitarias públicas.



También en los Estados Unidos el sublinaje está provocando un aumento de los ingresos hospitalarios en Nueva York, especialmente en personas mayores.



La transmisión de XBB.1.5 ha sido favorecida por diferentes factores. La aplicación de los refuerzos no ha sido tan alta en la población de esos países, a pesar de que las dosis están disponibles. Con el paso del tiempo, la protección de las dosis del esquema primario decae. Por lo cual, eso aumenta el riesgo de contagiarse.



También en el hemisferio Norte, el invierno hace que aumenten los momentos en lugares cerrados con otras personas y ya no hay un uso frecuente del barbijo o mascarilla como una medida de prevención.



Ómicron XBB.1.5. tiene mutaciones que le permiten infectar a más personas y a esquivar la protección de la vacunación y las infecciones previas. De acuerdo con la doctora Barbara Mahon, directora de la División de Coronavirus y Otros Virus Respiratorios de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC), las zonas como el noreste que han registrado altos niveles del nuevo sublinaje no han experimentado un aumento desproporcionado de las hospitalizaciones. Aunque en general las hospitalizaciones por Covid están aumentando en todo el país, dijo Mahon.



La media de siete días de ingresos diarios en la unidad de cuidados intensivos también ha subido a 5.125 al día, un aumento de más del 9% respecto a hace dos semanas. Hay muchas cosas que aún se desconocen sobre la última subvariante, entre ellas si es más contagiosa que otros linajes de Ómicron, dijo Mahon.



El linaje XBB se ha detectado en al menos 70 países, según la Organización Mundial de la Salud, y en octubre causó brotes de infección en algunas partes de Asia, como India y Singapur.



Los estudios realizados en el laboratorio han descubierto que el XBB es capaz de evadir los anticuerpos de anteriores infecciones por COVID o vacunas. Esto significa que si una persona queda expuesta al virus , tiene más probabilidades de enfermar o reinfectarse y tener síntomas de la infección, como pérdida del olfato o del gusto, dolor de garganta y fiebre.



“Está claro que el XBB tiene propiedades de evasión inmunitaria”, afirmó el doctor Isaach Bogoch, médico especialista en enfermedades infecciosas y epidemiólogo de la Universidad de Toronto en Canadá. “Eso se ha demostrado tanto en estudios de laboratorio como se ha visto clínicamente en casos y hospitalizaciones”, explicó.



“Es posible que tengamos una oleada, pero es mucho menos probable que sea tan mortal o abrumadora para el sistema sanitario en comparación con oleadas anteriores, antes de que tuviéramos este grado de inmunidad híbrida”, sostuvo el doctor Bogoch.



Rick Bright, inmunólogo estadounidense y antiguo director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédicos Avanzados (BARDA), señaló que la experiencia de Singapur con el XBB es alentadora. Hubo un aumento de casos, pero “no vimos los correspondientes aumentos importantes de hospitalizaciones y muertes”, dijo Bright.



“Creemos que se debe a que en Singapur se ha vacunado a un mayor número de personas con las últimas vacunas y refuerzos”, resaltó. Sin embargo, podría ser un problema en Estados Unidos. Sólo el 37,5% de las personas con más de 65 años que viven en los Estados Unidos ha recibido el refuerzo con vacuna bivalente -que incluye la protección contra Ómicron-, según los datos más recientes de los CDC.



“No estamos en 2020, pero la gente debe tomárselo en serio y protegerse”, recomendó Mahon. La aplicación de las dosis es especialmente importante para los mayores de 65 años.



Un estudio publicado la semana pasada en la revista New England Journal of Medicine reveló que los nuevos refuerzos bivalentes de Covid de Moderna y Pfizer-BioNTech aumentaban las respuestas de anticuerpos frente a muchos linajes de Ómicron, incluida XBB.



Aunque el nuevo refuerzo -denominado bivalente porque se dirige a Omicrón BA.4 y BA.5, así como al coronavirus original- no es perfecto, ofrece una protección adicional a la que se observaba en los refuerzos originales o monovalentes disponibles anteriormente, afirmó Mehul Suthar, profesor asociado del Centro de Vacunas Emory de la Universidad de Emory y autor del informe.



El sublinaje Ómicron XBB.1.5 no se estudió en el informe, pero el doctor Suthar estimó que sus propiedades de evasión inmunitaria estarán en un rango similar al XBB. Espera que el refuerzo bivalente también refuerce la protección contra la última versión.