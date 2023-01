Cuatro muertos tras choque de dos helicópteros sobre playa con turistas: videos

WATCH: #BNNAustralia Reports



A midair collision between two helicopters near the popular tourist strip of Main Beach on the #GoldCoast, south of #Brisbane, killed four people and critically injured three others on Monday at 2 p.m., according to authorities in #Australia. pic.twitter.com/JktZGolCyM — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) January 2, 2023

“¿Van a chocar?”

“Explosión masiva”

Two Eurocopter EC 130B4 helicopters operating for Sea World Helicopters collide midair on Australia's Gold Coast. Four people have been killed and several others are in a critical condition. https://t.co/CSA8VlIbhG pic.twitter.com/zOVJqivOAM — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 2, 2023

Dos helicópteros chocaron el lunes por la tarde en una playa turística de Australia, en un accidente que atrajo ayuda de emergencia de bañistas que disfrutaban del agua durante la temporada alta de verano. Como consecuencia, cuatro pasajeros murieron y tres resultaron gravemente heridos.Un helicóptero estaba despegando y el otro aterrizando cuando chocaron cerca del parque temático Sea World en Main Beach, una playa del norte de Gold Coast, dijo Gary Worrell, inspector interino de la policía estatal de Queensland, en una conferencia de prensa.Un helicóptero aterrizó de manera segura en un banco de arena, pero los escombros del otro se esparcieron por un área que la policía describió como de difícil acceso.Los muertos y los tres heridos más graves eran todos pasajeros del helicóptero afectado. “Los miembros del público y la policía intentaron sacar a las personas y comenzaron los primeros auxilios y trataron de poner a esas personas a salvo de un fuselaje que estaba boca abajo”, dijo Worrell.“(Personas en) motos de agua, navegantes familiares, miembros comunes del público se apresuraron a ayudar a estas personas”, comentó.Los pasajeros del otro helicóptero, que perdió su parabrisas en el accidente, también están recibiendo asistencia médica.Un video compartido en las redes sociales muestra el instante previo al choque, cuando un helicóptero que recién despegaba era interceptado por otro helicóptero que volaba sobre el agua.“¿Van a chocar?”, pregunta un niño que ve la escena. “No”, le responde alguien. Luego, sucedió el accidente, que no aparece ya en las imágenes.Sea World Helicopters, una compañía separada del parque temático, expresó sus condolencias y dijo que estaba cooperando con las autoridades que manejan la investigación del accidente.“Nosotros y toda la comunidad aeronáutica estamos devastados por lo sucedido y nuestras más sinceras condolencias van para todos los involucrados y especialmente para los seres queridos y la familia de los fallecidos”, dijo el comunicado.La compañía no confirmó si operó uno o ambos helicópteros involucrados en el accidente y dijo en el comunicado que no haría más comentarios debido a la investigación.Un testigo llamado John le dijo a la estación de radio 3AW de Melbourne que los clientes de Sea World escucharon el accidente. Comentó que el personal del parque temático se movió rápidamente para cerrar las áreas más cercanas al accidente.“Hubo una explosión masiva, masiva”, dijo. “Fue simplemente enorme. No estoy seguro de si fueron las hélices o lo que fuera chocando entre sí. Pero había una pobre señora y su hijo llorando cerca del helipuerto”.La primera ministra de Queensland, Annastacia Palaszczuk, dijo que el accidente fue una “tragedia impensable”. “Mi más sentido pésame está con cada una de las familias y todos los afectados por este terrible accidente”, dijo.El comisionado jefe de la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia, Angus Mitchell, dijo que se estaba llevando a cabo una investigación sobre la causa del accidente.El Servicio de Ambulancias de Queensland dijo anteriormente que 13 personas estaban siendo evaluadas por lesiones.La región de Gold Coast tiene su mayor actividad en enero, la temporada alta de vacaciones en el verano de Australia. Fuente: (AP)