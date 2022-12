El Gobierno de Brasil decretó tres días de luto nacional por la muerte de Pelé

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó esta tarde tres días de luto nacional por el fallecimiento del legendario Edson Arantes do Nascimiento, "O Rei" Pelé, a los 82 años.



"He declarado luto oficial en todo el país, por un período de tres días, contados a partir de la publicación de este decreto, en señal de pesar por el fallecimiento de Edson Arantes do Nascimiento, Pelé, exjugador de fútbol", reza el decreto firmado por Bolsonaro, se informó oficialmente.



Tricampeón mundial con la selección de Brasil (1958, 1962 y 1970), Pelé falleció hoy en el hospital Albert Einstein, de Sao Paulo, donde convalecía desde el 29 de noviembre debido a una infección respiratoria generada por el covid-19 y por un tratamiento por cáncer de colon.



Pelé será sepultado en la ciudad de Santos (sureste), donde radica el club en el que basó su carrera profesional, el Santos Futebol Clube, informó la cadena local O Globo.