Las playas del sur de Brasil: precios de naftas, alojamiento y supermercados

Las playas del sur de Brasil volverían a ser uno de los destinos más buscados por los argentinos que salgan de vacaciones. Sin las restricciones impuestas por el coronavirus y con las fronteras terrestres abiertas, el vecino país se transforma en opción concreta.Muchos elegirán el auto para tomar las rutas que cruzan los estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, para llegar a destino. Y buscan tener una idea aproximada de los costos para sus vacaciones.Los precios de alojamientos, alimentos y bebidas se mantienen en niveles similares a los de comienzos de 2020, salvo algunos ítems, especialmente alimentos y bebidas que avanzan al ritmo de la inflación local (en alimentos, algo más del 1% mensual, en promedio). Algunos ejemplos de precios son un desayuno entre 9,60 y 14,40 reales por persona; almuerzo, de 21,60 a 54 reales y cena entre 29 y 73,20 reales por persona, según la categoría y comodidades del local elegido.A la fecha, el valor del dólar en Brasil ronda los 5,18. En cuanto al peso argentino, cabe señalar que no tiene un buen precio en el mercado cambiario del vecino país. 1000 pesos apenas son 14 reales en las casas de cambio. Incluso en algunas locales, puede ser menor. Muchos recomiendan viajar con dólares y cambiarlos por reales al cruzar la frontera.Los precios de las naftas en Brasil, dependiendo el lugar, pueden encontrarse en un promedio de 5,14 reales la súper, 5,20 la nafta premium y 6,30 reales el diesel premium. La recomendación para los viajeros es utilizar los productos premium, popularmente conocidos en el vecino país como “aditivada”.: Si el auto es Diesel, al cargar combustible usar siempre la palabra Diesel y nunca Gasoil, porque no la utilizan y se parece mucho a gasolina.“¿Cuánto vale la caipirinha?”, es una de las preguntas se repiten en las playas del sur brasileño. El trago popular del vecino país, hecho a base de cachaza (caña de azúcar destilada), limón y azúcar es muy buscado por los argentinos.Tomando como referencia la playa de Canasvieiras, un hotel con bajada al mar se puede contratar desde 13 mil pesos argentinos la noche. En tanto, un hostel a tres cuadras del mar se puede conseguir desde 6 mil pesos la noche. Al buscar en el sitio mundial de reservas AirBnb se puede encontrar un dúplex con dos dormitorios por 130 dólares la noche.Recorriendo los sitios webs de los supermercados de las zonas turísticas mencionadas se pueden encontrar la mayoría de los precios de alimentos, bebidas y enseres. Por ejemplo, en un mayorista la popular gaseosa de Cola cuesta entre 5 y 6 reales en su presentación de 1,5 lts, mientras que en un supermercado puede encontrarse a 8,50 reales.Por su parte, una lata de cerveza dependiendo la marca se puede conseguir desde los 2,50 o 3 reales. Las premiúm o importadas cuestan casi el doble. En tanto, una caja de pizza congelada se puede encontrar desde los 12 reales. Mientras que un paquete de fideos de 500 gr se puede comprar desde 7 reales. El corte de carne más pedido, la “picanha” parte desde 125 - 130 reales, dependiendo el lugar.A modo de ejemplo, la salida a comer en un bar de Canasvieiras (uno de los balnearios más concurridos por argentinos) puede salir unos 30 reales por persona pero existe la posibilidad de conseguir menos. Por caso, una hamburguesería ubicada en el centro de la localidad cobra 25 reales por un combo con gaseosa incluida.En lo que refiere a mariscos, en un comedor en playa un plato de camarones puede conseguirse por 95 reales, el de rabas a 80 reales y trozos de pescado a la milanesa por 60 reales. Por su parte, en un local gastronómico del microcentro de Canasvieiras una picada de mar para 3 o 4 personas se puede comprar desde 250 reales.