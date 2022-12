Miami: prohíben fumar cigarrillos en las playas y parques públicos

Una ordenanza aprobada por la comisión de esta ciudad insular del sur de la Florida entrará en vigor con el nuevo año. Quedarán excluidos los cigarrillos sin filtro y el vapeo. Para el resto de los productos de nicotina, habrá multas y detenciones para quienes violen la medida



A partir del primero de enero de 2023, no se permitirán cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa ni cualquier otro producto de tabaco encendido en las playas y parques públicos de Miami Beach.



La ciudad insular y otras ciudades costeras del estado de la Florida han querido prohibir fumar en la playa durante años, pero una ley estatal les impedía hacerlo: se consideraba que eso era potestad de los legisladores estatales.



Eso cambió el 1 de julio de 2022, después de que el gobernador Ron DeSantis firmase un nuevo proyecto de ley que otorga a las ciudades el derecho a prohibir fumar en la playa. Pompano Beach impuso una prohibición de inmediato. Otras ciudades, como Fort Lauderdale, Deerfield Beach, Boca Raton y Delray Beach, lo han hecho o lo harán próximamente.



Las colillas de cigarrillos son el contaminante más común en las playas, parques y vías fluviales de la ciudad, según dijo el fiscal municipal Rafael Paz en un memorando.



Los filtros están hechos de microfibras de plástico, lo que retrasa por años su proceso de biodegradación. También contienen materiales tóxicos, como el arsénico, que afectan a los animales que los digieren, especialmente a las aves costeras. Además, son difíciles de limpiar.



No se permitirán cigarrillos, cigarros, tabaco de pipa y cualquier otro producto de tabaco encendido en las playas y parques. Siendo los cigarros sin filtro y el vapeo las únicas excepciones, por haber sido excluidos de la ley estatal firmada por el gobernador.



Si violas la ley, podrás esperar multas, e incluso ser arrestado (a discreción de la policía de Miami Beach)



Una primera ofensa acarreará una multa de USD 100, subiendo a USD 200 por la segunda y USD 300 por la tercera. Adicionalmente, podrías enfrentar hasta 60 días tras las rejas.



No es la primera vez que Miami Beach ha aprobado leyes relacionadas con fumar. En 2019, la ciudad prohibió fumar marihuana y cáñamo en público.



En aquel entonces, la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade decidió no procesar infracciones menores de marihuana, ya que era imposible diferenciar entre el olor de esta y el del cáñamo, legal en el estado. Como solución, Miami Beach prohibió fumar ambos.



El cumplimiento de la norma estará a cargo de la policía, que tiene discreción para emitir advertencias previas si lo estima conveniente. La restricción aprobada no se extenderá a dispositivos de vapeo ni a productos de tabaco sin filtros porque la medida se basa en razones ambientales.