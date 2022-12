Desarrollan un biosensor para detectar proteínas que provocan hepatitis C

El aparato consigue detectar proteínas clave de este virus gracias a los transistores de grafeno, es decir, láminas de átomos de carbono que conducen la electricidad, y su tecnología también podría usarse con otros patógenos, según los resultados de la investigación que se publicó en la revista Biosensors and Bioelectronics.



"El aptasensor ha demostrado tener una sensibilidad extremadamente alta para la detección en plasma sanguíneo humano de esta proteína, perteneciente a los genotipos 1 al 4 del virus, en los que se agrupan el 95 % de las infecciones", detalló Irene Palacio, coordinadora del trabajo, a la agencia de noticias española SINC.



Por su parte, Carlos Briones, del Centro de Astrobiología (CAB) y coautor del estudio, destacó que "la detección de este virus es esencial porque este patógeno es el causante de la hepatitis C crónica y uno de los principales desencadenantes del cáncer de hígado".



Así, el biosensor "detecta específicamente la proteína del virus de la hepatitis C (VHC) llamada core, que, entre otras funciones, es la responsable de formar la cápsida (capa protectora de proteína externa) del virus", señaló Briones.



Además, añadió que esta tecnología "puede extenderse a distintos tipos de patógenos, como otros virus con genoma de ARN o ADN, bacterias, hongos o parásitos".



Télam.