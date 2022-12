La Corte de EEUU falla a favor de mantener restricciones sanitarias en fronteras

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió hoy que debe seguir vigente indefinidamente una medida dictada en plena pandemia de Covid-19 usada para bloquear el ingreso de cientos de miles de migrantes, una resolución que va en el mismo sentido de lo dispuesto hace 20 días por el titular del cuerpo.



La decisión, un golpe para las pretensiones del presidente Joe Biden, llevó a la Casa Blanca a reclamar una reforma "integral" de la política migratoria del país.



"Con el fin de reparar nuestro deficiente sistema migratorio, el Congreso debe adoptar una reforma integral de la inmigración", dijo la vocera de Biden, Karine Jean-Pierre, apenas un rato después de que se conociera el fallo de la Corte.



El fallo judicial, votado por 5 a 4, acepta, al menos temporalmente, una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de migrantes si se levantaba la norma del denominado Título 42 y se abría la frontera.



En marzo de 2020, el gobierno de Donald Trump activó este instrumento sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes sin permiso de residencia detenidos en las fronteras terrestres.



La aplicación de esta medida es inmediata, no admite recurso legal y no prevé el retorno automático al país de origen de los migrantes.



Se prevén raras excepciones para determinadas nacionalidades, como los ucranianos desde la invasión de su país por Rusia, o para menores no acompañados, reportó la agencia AFP.



Activistas y expertos en derechos humanos consideran la medida una violación del derecho internacional y juzgan particularmente "inhumano" impedir que un potencial solicitante de asilo formule su trámite en este sentido.



La decisión frustra las esperanzas de los migrantes y de las organizaciones defensoras de esos grupos, que esperaban que se levantara la medida.



El 19 de este mes, el titular de la Corte, John Roberts, había fallado en ese sentido.



Por esas restricciones, incluidas en el llamado Título 42, Estados Unidos expulsó 2.500.000 de solicitantes de asilo que estaban dentro del país.



La decisión de hoy de la Corte representa un triunfo para los estados liderados por republicanos que instaron a la Corte Suprema a intervenir y bloquear la opinión de un tribunal inferior que había ordenado ponerle fin al Título 42.



Según el sitio de la cadena CNN, unos 22.000 migrantes esperaban en refugios y campamentos improvisados en México una decisión sobre el Título 42, una situación que se agrava con la baja de las temperaturas.



El Departamento de Seguridad Nacional había implementado un plan de acción para cuando terminaran las restricciones, incluso aumentar los recursos a la frontera, apuntar contra los traficantes y trabajar con socios internacionales.