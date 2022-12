Lula: "Que la Navidad marque el inicio de la reconstrucción de Brasil"

"Quiero desear una feliz Navidad a todos y cada uno de los 215 millones de brasileños. Sé que, por desgracia, muchas familias no tendrán nada que celebrar, porque sufren hambre, desempleo, inflación y deudas", indicó el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en sus redes sociales.



"También sé que este es un momento especialmente triste para cientos de miles de familias que han perdido a sus seres queridos a causa de Covid. Y por tantos otros que lo perdieron todo a causa de las fuertes lluvias que azotaron varios estados", añadió en referencia a las muertes que provocaron la pandemia y el cambio climático en Brasil, ambos temas minimizados por Bolsonaro.



En otro pasaje, Lula se refirió a la polarización política que se vive en el país, profundizada durante este año electoral: "Me entristece saber que muchas familias no estarán juntas para celebrar esta Navidad, como todos los años, porque se han visto divididas por el odio político que ha enfrentado a padres contra hijos, a hermanos contra hermanos".



"Pero el mensaje que traigo a todos y cada uno de los brasileños es de esperanza. La esperanza que la mayoría del pueblo brasileño depositó en las urnas el 30 de octubre. La esperanza que nos hace avanzar siempre, a pesar de todos los obstáculos", manifestó.



"Quiero que la Navidad sea un tiempo de reconciliación para las familias, y que Brasil se reconcilie consigo mismo. Trabajaré más duro que en gobiernos anteriores para que las Navidades del año que viene sean mejores para todos, especialmente para los que más lo necesitan", expresó Lula, que el 1 de enero asumirá su tercer mandato tras gobernar el país entre 2003 y 2010.



"Que esta Navidad, a pesar de todas las dificultades, marque el inicio de la reconstrucción de Brasil. Y que podamos reconstruir, dentro de cada uno de nosotros, el espíritu de unidad, fraternidad, paz, amor y esperanza", concluyó.



Télam.