El mensaje del Papa Francisco por la consagración de la Selección argentina

Tras la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, el Papa Francisco le pidió a los jugadores que "lo vivan con humildad" y argumentó que el deporte "ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo"."Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. A los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien", expresó el Sumo Pontífice en una entrevista en la televisión italiana.En la misma línea, el Santo Padre aseguró: "El deporte ennoblece aunque se haga con una pelota de trapo. Tenemos que hacer crecer el espíritu deportivo y espero que este mundial nos ayude a recuperar ese espíritu, que nos hace nobles"."Los niños juegan. Ahí vamos a una cosa muy bonita que es el valor del juego, del deporte, incluso del propio juego. Jugar y hacer deporte. Es una bendición poder hacerlo bien porque el deporte es algo noble. Todos necesitamos esta gratuidad del deporte", cerró Francisco.