El mensaje de Macron tras la derrota de Francia: "Felicitaciones a Argentina"

Bravo à l'équipe de France pour son parcours et sa combativité dans cette Coupe du Monde. Vous avez fait vibrer la Nation et les supporters du monde entier. Félicitations à l'Argentine pour sa victoire. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 18, 2022

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó a la selección francesa a través de sus redes sociales tras la final del Mundial Qatar 2022 y no dejó de felicitar al combinado argentino."Felicidades a la selección francesa por su trayectoria y su combatividad en este Mundial. Has emocionado a la Nación y a los seguidores de todo el mundo. Felicitaciones a Argentina por su victoria", expresó Macron a través de su cuenta oficial de Twitter.La Selección Argentina volvió a coronarse campeón del Mundo luego de 36 años, al vencer en los penales a Francia, en una definición infartante de la final del Mundial de Qatar 2022.El presidente de Francia, Emmanuel Macron, festejó a viva voz el segundo gol de Francia, que le dio el empate para forzar el alargue, en la final del Mundial de Qatar contra Argentina. Los medios captaron el momento, cuando el mandatario no se guardó nada y se descargó delante de la multitud en Lusail.En una ráfaga, Francia logró empatar el partido, que Argentina ganaba cómodo 2-0 con goles de Messi (penal) y Di María. A los 80 minutos, Mbappé de penal, logró descontar. Luego, el empate, que generó la expresión de emoción del premier francés, en su palco del estadio de Lusail y las cámaras así captaron el momento cuando Emmanuel Macron saltó de su palco.Ámbito.com.