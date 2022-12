Biden pide incorporar a África al G20 y planea visitar el continente

"Estados Unidos está totalmente comprometido con África", dijo el mandatario demócrata ante casi 50 líderes africanos que se reunieron en Washington durante tres días.



"África debe estar en la mesa de cada salón en los que se discutan los desafíos globales y en todas las instituciones", aseveró Biden, citado por la agencia AFP.



Biden, quien en septiembre pidió un asiento permanente para África en el Consejo de Seguridad de la ONU, respaldó una representación permanente de la Unión Africana en el G20, que reúne a la mayores economías del mundo, y anunció que planeaba una visita, la primera de un presidente estadounidense desde 2015, a países subsaharianos del continente.



"Todos los vamos a estar viendo y ustedes verán a muchos de nosotros", dijo Biden en la cumbre, sin especificar fecha o destinos.



El mandatario estadounidense dijo entonces que "algunos de ustedes me invitaron a sus países. Dije, tengan cuidado con lo que desean, porque puedo aparecer".



El viaje del mandatario estadounidense sería la primera visita de un mandatario estadounidense a la región desde 2015, desde que Barack Obama lo hizo en julio de ese año a Kenia y Etiopía.



El antecesor de Biden, el republicano Donald Trump, no ocultó su falta de interés en el África subsahariana y fue el primer presidente en cuatro décadas que no visitó la región mientras estaba en el cargo.



Biden abogó ayer por forjar una gran "alianza" con África, cuyo "éxito" es clave para el mundo.



"Cuando África tiene éxito, Estados Unidos tiene éxito. Todo el mundo tiene éxito", dijo Biden y propuso "asociaciones no para crear obligaciones políticas ni para forjar la dependencia, sino para estimular el éxito y las oportunidades compartidos".



El gobierno de EEUU prevé desembolsar 55.000 millones de dólares en África durante los próximos tres años en distintos sectores, como el digital, la salud y la lucha contra el cambio climático.



Paralelamente, el mandatario aplaudió los casi 15.000 millones de dólares en contratos prometidos al margen de la cumbre por el sector privado estadounidense y africano en distintas áreas, incluida la alta tecnología.



"Estados Unidos siempre liderará con nuestros valores", dijo Biden a los líderes africanos. "Apoyo la democracia, el respeto al Estado de derecho, el compromiso con los derechos humanos, el gobierno responsable, todos eso es parte de nuestro ADN", agregó el mandatario.



Al anunciar 100 millones de dólares para seguridad, Biden también dijo que Estados Unidos invertirá otros 75 millones para contrarrestar el "retroceso democrático", incluso mediante el fortalecimiento de las autoridades electorales y la sociedad civil.



El presidente de Senegal, Macky Sall, actual titular de la Unión Africana, agradeció el apoyo de Estados Unidos a la institución y expresó su agradecimiento por la cumbre.



Pero también pidió a Washington poner fin a las sanciones de larga data contra Zimbabue y expresó su alarma por un proyecto de ley en el Congreso estadounidense que impondría sanciones a los países africanos por sus tratos con Rusia.



"Esta sería la primera vez en las relaciones internacionales que se apunta a todo un continente", dijo Sall a Biden.