Un asteroide "navideño" de 140 metros de diámetro se aproxima a la Tierra

Foto: Imagen ilustrativa. Crédito: (RT)

Una roca espacial de entre 60 y 140 metros de diámetro, conocida como el "asteroide navideño", pasará el próximo jueves muy cerca de la Tierra, anunció la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés).



De acuerdo con la ESA, el asteroide, identificado más precisamente como 2015 RN35, no representa amenaza alguna para nuestro planeta, ya que estará a 686.000 kilómetros cuando se encuentre en su máximo punto de cercanía, lo que equivale a poco menos de dos veces la distancia entre la Luna y la Tierra. Su tamaño, pequeño en escalas astronómicas, es menor al de la Estatua de la Libertad de Nueva York.



Hasta ahora no se tiene mucha información sobre esta roca espacial. Los expertos no saben de qué está hecha, cuánto mide exactamente o si gira sobre su propio eje.

La ESA afirmó que los observadores que estén en el hemisferio sur tendrán este jueves una mejor vista del asteroide, mientras que aquellos que se encuentren al norte podrán observarlo los días siguientes hasta el 19 de diciembre. Para visualizarlo basta con un telescopio de 30 centímetros o superior.



Con el objetivo de ayudar a los astrónomos aficionados y profesionales a detectar este asteroide navideño, la ESA presentó un 'kit de herramientas' disponible de manera gratuita.

Estas permiten a sus usuarios visualizar la órbita de la roca y su sobrevuelo. Los observadores que las usen pueden además obtener información sobre el grupo de asteroides Apolo, al cual pertenece el 2015 RN35, mientras planifican cómo detectarlo. Fuente: (RT)