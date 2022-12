Qué es Síndrome de la persona rígida, la rara enfermedad que padece Celine Dion

Espectáculos Céline Dion anunció que padece una grave e incurable enfermedad neurológica

Rigidez fluctuante

Causas

En un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, la cantante canadiense Celine Dion anunció que padece "síndrome de la persona rígida", una rara enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso y que padece "una de cada un millón de personas"."Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", dijo la intérprete de "My heart will go on", tratando de contener las lágrimas."Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta enfermedad rara, ahora sabemos que es la que ha estado causando los espasmos que he ido teniendo", confesó la cantante, de 54 años, que desde hace tiempo sufre problemas de salud.¿Pero qué síntomas provoca exactamente esta enfermedad y cómo se trata?El "síndrome de la persona rígida" se caracteriza por una rigidez muscular fluctuante en el torso y las extremidades, y una mayor sensibilidad a estímulos como el ruido, el tacto y la angustia emocional, que pueden causar espasmos musculares, según la definición del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de EE.UU."Las posturas anormales, a menudo encorvadas y rígidas, son características del trastorno", indica también el instituto.Las personas que sufren esta condición, que afecta al doble de mujeres que de hombres, pueden tener dificultades para caminar o moverse, y a menudo evitan salir de la casa porque los ruidos de la calle pueden llegar a desencadenar espasmos y caídas.La mayoría de las personas son SPS -como se conoce al síndrome por sus siglas en inglés- tienen caídas frecuentes, y como carecen de los reflejos defensivos normales, las heridas provocadas por las caídas pueden llegar a ser severas.Los científicos aún no entienden qué causa este síndrome, pero se cree que es una enfermedad autoinmune, es decir que es el sistema inmune de la persona el que ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y medula espinal).El instituto estadounidense, también lo ha asociado a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.La enfermedad es tan poco frecuente que a menudo se diagnostica erróneamente como párkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad psicosomática o ansiedad y fobia.Pero para hacer un diagnóstico definitivo se debe hacer un exámen de sangre para medir el nivel de anticuerpos contra la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD), ya que la mayoría de personas con SPS tienen niveles elevados de estos anticuerpos.Si bien esta es una enfermedad que, por el momento, no tiene cura, medicamentos como los relajantes musculares pueden ayudar a mejorar los síntomas. Fuente: (BBCMundo).