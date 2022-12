El coronavirus "se propaga rápidamente" en China tras alivio de medidas

Los contagios de coronavirus "se propagan rápidamente" en China, advirtió hoy un destacado epidemiólogo consejero del Gobierno, tras la decisión de Beijing de abandonar su política de "Covid cero".



Las autoridades sanitarias chinas anunciaron el miércoles pasado una flexibilización general de las medidas anticovid que incluían confinamientos y testeos masivos, una fuerte estrategia restrictiva que terminó golpeando la economía del país y derivó en una histórica ola de protestas que no se veían desde el movimiento prodemocracia de 1989 en ese país.



Con el fin de los test PCR sistemáticos y a gran escala y la posibilidad de aislarse en casa en los casos leves y asintomáticos, el país está registrando cifras máximas de infecciones, y la semana pesada informó un récord de más de 60.000 en un solo día.



"Actualmente, la epidemia en China (...) se propaga rápidamente, y en estas circunstancias, sea cual sea la fuerza de la prevención o del control, será difícil cortar completamente la cadena de transmisión" del virus, alertó Zhong Nanshan, uno de los principales expertos sanitarios que aconseja al Gobierno chino desde el inicio de la pandemia, en una entrevista a los medios estatales publicada hoy.



"Las subvariantes actuales de Ómicron (...) son muy contagiosas", agregó Zhong, quien precisó que "una persona la puede transmitir a 22 personas".



El país se enfrenta a una ola de contagios para la que está mal preparado, con millones de personas mayores que siguen sin estar completamente vacunadas y hospitales sin la capacidad para acoger a tantos pacientes.



Hoy en Beijing se formaron largas filas delante de las farmacias para almacenar medicamentos contra la fiebre y test de antígenos.



"Tengo miedo de salir", dijo Liu Cheng, una madre de dos hijos que vive en el centro de la capital china, a la agencia de noticias AFP.



"Muchos" de sus amigos "tienen síntomas o dieron positivo", agregó.



La decisión de relajar las restricciones sanitarias llegó cinco días después de que el país registrara un nuevo pico de contagios con más de 62.400 en un solo día y un promedio semanal de cerca de 41.000 diarios.



Desde ese día la curva fue en baja y ayer se registraron 12.755 casos, lo que aminoró el promedio semanal a poco más de 23.000 infecciones diarias, según datos de Our World in Data.



Pero los números continúan siendo alarmantes.



Semejante índice de casos no se veía desde abril de este año, al igual que la velocidad en los contagios. Llevó tan solo 40 días en aumentar de 1.300 casos diarios el 1 de noviembre a casi 31.000.