Verano 2023: a qué precio los argentinos podrán vacacionar en el sur de Brasil

Internacionales El nuevo destino que eligen los argentinos para vacacionar en el sur de Brasil

Veranear en reales

El boom de Río de Janeiro

Brasil se perfila este verano como uno de los destinos más elegidos por los argentinos. Es que los turistas de nuestro país comparan los precios de Pinamar, Cariló y hasta Mar del Plata y no se resisten a la variedad de playas (ni a todo lo demás) que ofrece el sur de Brasil. Sigue siendo más conveniente. Incluso sin cuotas. Porque viajar por Argentina también es más caro.por quienes tengan el límite de la tarjeta más ajustado y unos dólares guardados bajo el colchón.La mayoría va a llegar, algo que históricamente es así, pero muchos otros también optarán por. Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos diarios a Florianópolis a partir de enero desde Buenos Aries, partiendo desin despachar valija. Pero también habrá dos por semana desde Rosario y tres desde Córdoba.Gol, que ya tiene vuelo diario desde Aeroparque, este lunes sumó ese destino cada 24 horas desde Ezeiza (desde $115.000). Flybondi tendrá dos vuelos diarios, el más barato a unos. Por otra parte, Río de Janeiro encabeza la caravana de los que abordan hacia el norte.para hacer las 27 horas en auto desde Buenos Aires y cruzar Paso De Los Libres - Porto Alegre (BR290 + BR101), parada incluida.Eso es más económico y permite conocer las playas que quedan a 15 minutos de Canasvieiras, como Jureré Internacional, más top y con más presencia policial; Praia Brava, para el surf, Ingleses, más familiar, con un buen centrinho y con la playa ampliada, o Ponta das Canas.Y las que están a unos 40 o 50 minutos, como Barra da Lagoa, especial para quienes tienen niños, y Praia da Joaquina, con esa arena fina y el agua más clara, que se ve mejor en el fondo de alguna selfie al trepar las piedras."Normalmente son familias o grupos grandes de amigos. De entre 8 y 12 personas. Pero como está pasando todo eso de los impuestos en Argentina, están llegando grupos más reducidos. Parejas con sus hijos o tres o cuatro amigos", asegura aThiago Milán, de la inmobiliaria Prosperare.Además de reducirse, este verano caminarán más con la sombrilla y la reposera."A diferencia de otras temporadas, también veo por primera vez que los que alquilaban frente al mar ahora alquilan a tres cuadras de la playa.", sigue Milan.Por esa traba, los brasileños se flexibilizaron. Un poco., que normalmente era del 50%".En la primera semana de diciembre crecieron un 20% las consultas en las inmobiliarias de Floripa, pero hay menos reservas ya cerradas para el verano. "Probablemente vengan y alquilen directo desde acá", explica.Sí, se puede pagar en cash, para evitar superar los 300 dólares mensuales en gastos en el exterior y que empiece a correr el dólar Qatar. Pero en esto hay una paridad entre pesos argentinos y dólares:. Todas trabajan en conjunto con casas de cambio, así que señalan a cuál ir para hacerse de los reales."Esperamos una temporada más que buena. Por eso va a ser más difícil que los argentinos puedan encontrar un buen inmueble, frente al mar, al precio que estaban acostumbrados acá", cierra.Allá no se habla de habitaciones sino de. Para cinco personas, entonces, frente al mar, va a estar complicado conseguir algo., confirma, con los pies en la arena de Praia Ingleses, Pablo Acuña, de Cibersale Brasil.Es un argentino radicado en Floripa que, con su emprendimiento turístico, conoce perfectamente todo lo que hacen sus compatriotas acá. Y se anticipa. "Van a querer gastar mucho menos, pero van a venir".En departamentos más modestos, a 200 metros o más de la playa, en Canasvieiras (es la zona más barata y plagada de argentinos), arrancan en 350 reales por día ($ 22.500). En ese caso, van a gastar unos 1.000 dólares en hospedaje y otros 1.000 para otros gastos. Y 750 reales uno "bien puesto", para hasta seis personas, frente al mar, en Praia Ingleses ($ 47.250). Las casas, en cambio, pueden estar hasta unos 2.000 reales por día en un buen condominio.Los tenedores libres o "por peso" de Canasvieiras están siempre llenos de argentinos y son muy accesibles: 49 reales, más 8 reales un agua o gaseosa.. Hay mariscos y carnes de mejor calidad que en la mayoría de los tenedores libres que superan ese precio en Buenos Aires. En Praia Ingleses, comer una hamburguesa está desde 29,90 reales ($ 1883), y 12 reales una crepe dulce o salada ($ 756).Las porciones son muy abundantes por lo que muchos de sus platos se pueden compartir. Un clásico son los camarão a milanesa: en los paradores, según la playa, para dos personas están 85 reales (en Ingleses, $5.355, en Canasvieiras, $5.000 y en Joaquina, $ 6.174).A diferencia de los restaurantes, que según la categoría(con sobremesa, que es el postre), los precios de la comida y la bebida que se vende en los carritos de la playa están estandarizados. No importa sobre qué arena se esté. Unos 20 reales la caipirinha ($ 1.260) y 10 el choclo o el queso."Te puedo conseguir fernet si querés, desde enero lo tenemos siempre acá en la playa, pero los argentinos eligen la piña colada", cuenta el barman de Psico Dreams, que sirve los tragos con los pies en el mar.. Pero hasta las posadas que están en la playa (desde 60 dólares la habitación en Canasvieiras) dan gratis las reposeras. Los pareos de Brasil primero están 55 reales, pero se terminan regateando a 50 ($ 3.150), el mismo precio que en los locales. Y están 40 las capelinas ($2.530).Todo depende del día, claro, pero lo más fácil para saber cuánto están las cosas -como un bolso de playa, 29 reales ($1.827), o una malla enteriza, 140 reales-$8.820) esLos pesos argentinos sonen Brasil. Aunque no pase por la cabeza querer pagar con nuestra débil moneda nacional, en los paradores y comercios se anticipan y lo aclaran constantemente:Un dólar equivale a entre 5,25 y 5,17 reales. Lo mejor es. En los bancos no cambian y están en la calle los que dicen "trocar", que te llevan a las casas de cambio. Pagan un poco menos en los supermercados, pero es lo más cómodo porque se puede cambiar a cualquier hora y hasta los domingos.Lo importante: es más conveniente cambiar los dólares en Brasil que llegar con los reales (se pueden conseguir algunos reales más en la frontera, pero hay que confiar en quien cambia). La clave:. Esa terminal --casi a cielo abierto, totalmente renovada, y con el nivel de lujo del Caribe-- tiene que ser la última opción. Por cada dólar dan 4,41 reales."Conseguí un departamento frente al mar, en Canasvieiras, a, de 120 metros cuadrados. Fue gracias a un amigo, lo pagué desde allá (por Argentina). El dólar Qatar te mata si no", dice.. Hoy, es mejor pagar con cash verde (aunque hay que ir y cambiar a reales). Si se opta por hacerlo con plástico, es mejor con débito que con crédito, para que sea al precio del dólar de ese día y no al del día del cierre. Para el débito no es necesario tener una caja de ahorro en dólares.No termina ahí.como el tipo de cambio más caro del mercado. Pero si se paga Ganancias o Bienes Personales, conviene pagar con tarjeta si se quiere esperar hasta mayo del año que viene para recuperar las retenciones de AFIP. Incluso aunque los gastos de hoy no se actualicen por inflación."Puede ser que convenga traer alimentos en el baúl. Algunas cosas son más caras en el supermercado (como el aceite, las latas de choclo, la leche y la bolsa de carbón). Pero es poca la diferencia. Si vienen cargados, es porque es parte de que los argentinos van a gastar menos acá, por el tipo de cambio tan desfavorable", marca Pablo.Un auto de categoría media, un Fiat Argo, arranca en unos $ 14.000 por día, con un seguro base. ¿Y la nafta? sí, es mucho más cara en Brasil, desde $ 308. Y hay recargo por pagar con crédito. Es mejor llenar el tanque de este lado, en las ciudades fronterizas."Brasil es siempre uno de los destinos internacionales preferidos de los argentinos. El ránking está liderado por Río de Janeiro, y le siguen Florianópolis, Recife, Sao Paulo y Salvador", asegura Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.Quienes eligen ir en avión, van más a Copacabana que a Canasvieiras. Aerolíneas sumará en enero la ruta Río de Janeiro, ida y vuelta desde Córdoba y Mendoza.Un paquete a Rio de 7 noches, en enero está $ 286.000 por persona. Incluye vuelo directo y alojamiento con desayuno buffet y piscina con vista a la bahía de Guanabara. En febrero sale $ 208.000.