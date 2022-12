Suspendieron a la vicepresidenta del Parlamento Europeo por corrupción

El Parlamento Europeo anunció hoy la suspensión de la eurodiputada griega Eva Kaili de todas sus competencias y poderes como vicepresidenta de esa cámara legislativa, aunque no del cargo en sí mismo, después de que fuera detenida ayer en Bruselas por sospechas de corrupción vinculadas a Qatar.



Kaili fue "suspendida con efecto inmediato de todos los poderes, deberes y tareas que le habían sido delegados en su condición de vicepresidenta del Parlamento Europeo", indicó un vocero de la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.



Esta decisión supone la retirada de todas capacidades de actuación de la eurodiputada socialista, pero no así del título de la Vicepresidencia en sí, dado que despojarla del cargo corresponde al pleno del Parlamento Europeo.



Entre las competencias anuladas, destacaban su rol como presidenta del grupo de trabajo sobre la Estrategia de Innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicación o sustituta de la Presidencia para los órganos multilaterales, en particular Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio.



Previo a este anuncio, Metsola ya había asegurado este sábado que la Eurocámara había "cooperado plenamente" con las autoridades policiales y jurídicas pertinentes en relación con un posible caso de sobornos.



"Nuestro Parlamento Europeo se mantiene firme contra la corrupción. En esta etapa, no podemos comentar sobre ninguna investigación en curso, excepto confirmar que hemos cooperado plenamente con todas las autoridades policiales y jurídicas pertinentes y que continuaremos haciéndolo", tuiteó la titular de la cámara legislativa europea, quien afirmó que hará "todo lo posible" para que la justicia siga su curso.



El anuncio de la suspensión de Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo, se dio un día después de que fuera detenida en Bruselas sospechada de hechos de corrupción que implican a Qatar.



La eurodiputada socialista es pareja de uno de los cuatro sospechosos arrestados unas horas antes por la fiscalía belga por el mismo caso.



La fiscalía informó de las detenciones -que incluyen a un exeurodiputado italiano- después de encontrar 600.000 euros en efectivo en 16 operativos en Bruselas, en el marco de una investigación sobre una "presunta organización criminal de corrupción y blanqueo de dinero".



La fiscalía sospecha que "un Estado del Golfo" influenció "las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo" mediante el pago de "sumas sustanciales u ofreciendo regalos significativos".



Los beneficiarios de estos favores habrían sido personas con "una posición política y/o estratégica importante" dentro del hemiciclo.



La fiscalía evitó identificar al país, aunque una fuente próxima al caso confirmó que se trata de Qatar.



Tampoco identificó al exeurodiputado detenido, pero la prensa belga apunta al socialista italiano Pier-Antonio Panzeri, quien ocupó una banca en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2019.



