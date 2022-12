Un argentino sufrió un ataque de odio en Chile por su orientación sexual

El periodista y activista Alejandro Aymú sostuvo que la agresión que sufrió de parte de unas diez personas, en Santiago de Chile, se debería enmarcar en la figura de ataque de odio por orientación sexual, pero que la denuncia que realizó en la comisaría lleva como carátula “robo con violencia”.



Si bien lo dio a conocer ahora, el hecho ocurrió el 28 de octubre pasado a las 3 de la mañana cuando Aymú estaba por cruzar un puente que atraviesa el río Mapocho.



“Fue un ataque de odio cuando salía de un boliche y estaba por cruzar el puente que atraviesa el río. Allí fui sorprendido por atrás y me ahorcaron con una soga, me patearon y pegaron entre diez personas. En ese momento me decían ´maraca, maricón´; lo de ellos era patearme, reducirme y haciendo hincapié en mi orientación sexual. Me pidieron el celular y le di la riñonera con todo, documentos, tarjetas y dinero”, dijo Aymú a Télam.



La causa que investiga el hecho la lleva adelante la fiscal Patricia Varas Pacheco, jefa de la Fiscalía Especializada en Género de Santiago de Chile.



Aymú declaró el martes pasado desde la Cancillería por videoconferencia y en su testimonio puso énfasis en que la agresión sufrida fue “un ataque de odio por orientación sexual”.



Destacó que es la primera vez que la Cancillería realiza una colaboración con otro país por motivos de ataque de odio por orientación sexual y que se comunicó con él el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa.



“Esto sucedió porque está habilitado a que esto suceda en un lugar que es una zona liberada donde hay boliches gays. No había dispositivos de seguridad en un lugar donde acude la comunidad LGBTIQ, los jóvenes y los turistas”, dijo.



Contó que lo apuñalaron y que luego empezó a “gritar”, y los atacantes se fueron corriendo.



“Paré al poco tránsito que circulaba y no se solidarizaron conmigo, me esquivaron. Hasta que pasó una chica y le conté que soy gay y me robaron todo. 'Eso pasa en Chile, soy lesbiana', me dijo”, manifestó.



El investigador del Centro Cultural de la Cooperación e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto señaló que el “cambio del motivo de la denuncia a ataque de odio está estipulado en incisos 6 y 21 del artículo 12 del Código Penal chileno”.