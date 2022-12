Perú: Castillo disolvió el Congreso y declaró un toque de queda nacional

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este miércoles que disuelve el Congreso, al que acusó de "destruir el Estado de derecho, democracia y equilibrio de poderes", y declaró un "Gobierno de excepción" y un "toque de queda a nivel nacional"."Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso se gobernará mediante decretos ley", exclamó Castillo.

Toque

Renuncias

Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas. — Kurt Burneo (@KurtBurneo) December 7, 2022

A partir del anuncio de Pedro Castillo, se gobernará mediante decretos de ley y habrá toque de queda a partir de las 22 hora local hasta las 4 de la mañana.También se reorganizará el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.El anuncio de Castillo provocó el rechazo inmediato de distintas fuerzas políticas, incluso del partido que lo llevó al poder, Perú Libre, que denuncian un golpe de Estado en Perú.Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre y armador detrás del triunfo de Castillo hace un año y medio, dijo: “Perú Libre no apoyará golpe de Estado en marcha, estamos contra el hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo. No apoyaremos la vacancia”.Por su parte, la congresista Adriana Tudela Gutiérrez, de Avanza País, publicó en Twitter: “Pedro Castillo acaba de anunciar que dará un golpe de Estado y disolverá el Congreso abiertamente para encubrir sus delitos. El Congreso debe adelantar la sesión y vacarlo inmediatamente”.Antes del anuncio, había renunciado el Comandante general del Ejército Córdova Alemán en una carta escrita que envió al ministro de Defensa.Mientras tanto, después del discurso de Castillo, renunció el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa.“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Pesidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, escribió en Twitter.El ministro de Economía y Finanzas de Perú, Kurt Burneo, anunció su renuncia tras el discurso del presidente izquierdista Pedro Castillo, el segundo ministro que dimite.“Habiéndose vulnerado el Estado de Derecho y en la línea con mis principios democráticos, presento mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Economía y Finanzas”, dijo en Twitter.