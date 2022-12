Murieron nueve niños por una infección bacteriana en Reino Unido

Los síntomas

Sobre el aumento de casos

, según informan hoy los principales medios británicos.Se trata de una niña de 5 años que falleció ayer a causa de laLa alumna de la escuela primaria Black Mountain se enfermó gravemente la semana pasada y fue tratada en el Royal Belfast Hospital for Sick Children, según laSe confirmó que la niña había sido diagnosticada con una forma grave de la infección bacteriana.El viernes, la Agencia de Salud Pública (PHA) envió una carta a las familias de niños y niñas de los niveles P1 a P3 en la escuela primaria.Se pidió a estudiantes que asistieran a una clínica para ser vistos por un médico y recibir un ciclo preventivo de antibióticos.La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) dijo que, pero pidió a padres y madres que estén atentos.Muchos de nosotros la llevamos en la garganta y en la piel, y no siempre provoca enfermedades. Sin embargo,, algunas leves y otras más graves", explicó el organismo en su página oficial.Es responsable de infecciones como amigdalitis, faringitis, escarlatina , impétigo y celulitis entre otras.El UKHSA informó que las infecciones más graves relacionadas con el GAS son las provocadas por el estreptococo invasor del grupo A, conocido como iGAS, que se producen cuando la bacteria penetra en partes del cuerpo donde normalmente no se encuentra, como los pulmones o el torrente sanguíneo, pero en raras ocasiones,Aclaró que aunque las infecciones siguen siendo poco frecuentes, este año se ha producido un aumento de casos, sobre todo en niños menores de 10 años.El organismo está investigando el aumento en las infecciones por estreptococos del grupo A en las vías respiratorias bajas en los niños durante las últimas semanas.Sin embargo, se indicó que actualmentey lo más probable es que el aumento esté relacionado con grandes cantidades de bacterias circulantes."No es posible decir con certeza qué está causando tasas más altas de lo habitual de estas infecciones. Es probable que haya una combinación de factores, que incluyen una mayor mezcla social en comparación con los años anteriores, así como aumentos en otros virus respiratorios", detalló el informe del organismo sanitario.