Twitter suspendió cuenta del rapero Kanye West por "incitación a la violencia"

"Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia", indicó Musk en una respuesta al tuit de West, cada vez más aislado por sus declaraciones antisemitas y la admiración que ha manifestado por Adolf Hitler.



Kanye West también compartió una foto de un Elon Musk sin camiseta y siendo rociado con agua, con la leyenda: "Recordemos siempre esto como mi último tuit".



La medida se tomó después de que el rapero hiciese pública una conversación entre él y Musk, reportó la agencia de noticias AFP.



"Lo siento pero has ido demasiado lejos, esto no es amor", escribió el flamante jefe de Twitter en un mensaje privado. West le respondió retando a Elon Musk: "¿Quién te ha hecho juez?".



La publicación de la imagen en la que se asocian los símbolos del régimen nazi y del judaísmo se suma a otras provocaciones del cantante que llevaron a varias marcas a romper lazos con él.



El rapero de 45 años, que afirma estar aquejado de un trastorno de bipolaridad y que ahora es conocido como Ye, causó gran revuelo ayer al manifestar su amor por Hitler y los nazis durante una entrevista en un programa de TV conducido por Alex Jones, considerado como un teórico de la conspiración en medios de Estados Unidos desde que sostuvo que los ataques de 2001 a las Torres Gemelas fueron organizados por el Gobierno estadounidense.



Tras ello, la empresa que administra la red social Parler anunció que cancelaba las negociaciones para vendérsela a West, pero indicó que la decisión ya se había tomado a mediados de noviembre.



Anoche, Ye (Kanye West) afirmó durante una pausa publicitaria del programa Infowars, que conduce Jones, que le gusta la figura de Hitler después de numerosas acusaciones en su contra por antisemitismo.



De vuelta a la emisión del programa, Jones le preguntó sobre sus polémicas acciones, que, por ejemplo, lo llevaron a perder su contrato con Adidas por comentarios que la compañía tildó de "inaceptables, odiosos y peligrosos".



El presentador aseguró que Ye "no es ni Hitler ni un nazi", pero el rapero tomo la palabra y sentenció: "De este tipo (Hitler) que inventó las autopistas e inventó el mismo micrófono que uso como músico no puedes decir en voz alta que alguna vez hizo algo bueno, y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones", recogió Europa Press.



"Hay muchas cosas que me gustan de Hitler; muchas cosas", insistió, y explicó: "cada ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler".



En otra parte de la entrevista, se escucha al presentador argumentar que "la mayoría de los judíos son grandes personas", aunque está de acuerdo en que hay una "mafia judía".



"No me gusta la palabra 'maldad' al lado de (la de) los nazis", respondió el rapero, y agregó: "amo a los judíos, pero también amo a los nazis".