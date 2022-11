Fue secuestrada cuando tenía 22 meses y conoció a sus padres 51 años después

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

La estadounidense Melissa Highsmith fue secuestrada por su niñera en 1971 cuando tenía 22 meses. Desde entonces, fue intensamente buscada por su familia biológica y, después de 51 años, Melissa conoció a sus padres y a sus hermanos.



En 1971, la madre de Melissa, Alta Apatenco, puso un anuncio en un diario local de Fort Worth para encontrar una niñera y poder ir a trabajar. La beba y la mujer contratada para cuidarla desaparecieron sin dejar rastro.



La madre de Melissa Highsmith junto a un identikit de la presunta secuestradora de su hija. (Foto: Fort Worth Star Telegram).



Según contó la familia a la prensa local, el reencuentro se produjo este sábado después de que una prueba de ADN en el sitio web 23AndMe conectó a los hijos de Highsmith con su familia biológica, con la ayuda de un genealogista aficionado que los ayudó a comprender los resultados.



Melissa conoció a su madre, a su padre y a dos de sus cuatro hermanos en una iglesia de Fort Worth. Una de sus hermanas vive en España y planea viajar en Navidad a Estados Unidos para conocerla.



"Mi padre me envió un mensaje por Facebook y me dijo: «He estado buscando a mi hija durante 51 años»", recordó Melissa. De acuerdo a lo que describió la mujer secuestrada por su niñera en 1971, "al principio no le creyó, pero le hablaron de una marca de nacimiento que tiene en la espalda y cuando vio una foto del bebé secuestrado y la comparó con las que ella tenía de su infancia, no tuvo más dudas".



Siguiendo con el relato, la protagonista detalló que discutió con la mujer que la crió y ella le confesó todo. Además, refirió que siempre tuvieron una "relación complicada". "No me sentí amada cuando era chica. Fue abusivo y me escapé de mi casa a los 15 años. Viví un tiempo en la calle e hice lo que tenía que hacer para sobrevivir", contó la mujer.